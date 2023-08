https://ria.ru/20230823/moneta-1891765154.html

В Британии отчеканили монету, посвященную жизни и творчеству Толкина

В Британии отчеканили монету, посвященную жизни и творчеству Толкина

МОСКВА, 23 авг

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании отчеканил отдельную монету, посвященную жизни и творчеству английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. "Мы рады представить официальную монету номиналом 2 фунта стерлингов (2,5 доллара США), как одну из самых ожидаемых в этом году коллекционных монет, посвященную жизни и творчеству Джона Р. Р. Толкина", - говорится в заявлении монетного двора. Монета ранее вошла в коллекцию 2023 года и вызвала наибольший интерес у коллекционеров. Поводом для ее чеканки стала 50-летняя годовщина со дня смерти писателя, которая отмечается в 2023 году. На монете изображена монограмма Толкина, вокруг которой отчеканен рунический рисунок. На ребре монеты можно прочитать стихотворную строчку из романа "Властелин колец": Not all those who wander are lost ("Скитальцы не все пропадают"). Как отмечается в коммюнике, монеты номиналом 2 фунта стерлингов являются одним из самых любимых среди коллекционеров. С 1998 года в Британии отчеканили более 50 монет этого номинала, в том числе посвященные Джейн Остин и Шекспиру. Толкин является одним из самых популярных писателей ХХ века, родоначальником современного фэнтези. Наиболее известны его произведения "Хоббит, или Туда и обратно", "Властелин колец", "Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой книги". Большое количество изданий вышло посмертно под редакцией его сына Кристофера Толкина, среди них - "Сильмариллион", "История "Хоббита", "Беовульф: перевод и комментарии", "Падение Гондолина" и другие. Его произведения неоднократно были адаптированы для кино: кинотрилогия Питера Джексона по "Властелину колец", вышедшая в 2001-2003 годах, стала одной из самых успешных в истории кино и собрала почти 3 миллиарда долларов. Еще около 3 миллиардов долларов принесли три фильма Джексона, снятые по повести "Хоббит" и вышедшие в 2012-2014 годах.

