https://ria.ru/20230823/mobilizatsiya-1891823100.html
Зеленского призвали усилить мобилизацию
Зеленского призвали усилить мобилизацию - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленского призвали усилить мобилизацию
Военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:26
2023-08-23T18:26
2023-08-23T20:25
специальная военная операция на украине
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "Рада". "Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать", — сказал он. Глава государства добавил, что пока не может раскрыть дополнительных деталей.На прошлой неделе депутат Рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что если Украине будет грозить "потеря государственности", то киевские власти отправят участвовать в боевых действиях все мужское население.Десятого августа глава фонда помощи ВСУ "Вернись Живым" Тарас Чмут предупредил, что мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, и на фронт придется отправить еще сотни тысяч человек. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230823/peregovory-1891806585.html
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украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленского призвали усилить мобилизацию
Зеленский сообщил о просьбе военного командования мобилизовать больше людей
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "Рада".
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"Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать", — сказал он.
Глава государства добавил, что пока не может раскрыть дополнительных деталей.
На прошлой неделе депутат Рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что если Украине будет грозить "потеря государственности", то киевские власти отправят участвовать в боевых действиях все мужское население.
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Десятого августа глава фонда помощи ВСУ
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На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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