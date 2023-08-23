https://ria.ru/20230823/mobilizatsiya-1891823100.html

Зеленского призвали усилить мобилизацию

Зеленского призвали усилить мобилизацию - РИА Новости, 23.08.2023

Зеленского призвали усилить мобилизацию

Военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:26

2023-08-23T18:26

2023-08-23T20:25

специальная военная операция на украине

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "Рада". "Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать", — сказал он. Глава государства добавил, что пока не может раскрыть дополнительных деталей.На прошлой неделе депутат Рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что если Украине будет грозить "потеря государственности", то киевские власти отправят участвовать в боевых действиях все мужское население.Десятого августа глава фонда помощи ВСУ "Вернись Живым" Тарас Чмут предупредил, что мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, и на фронт придется отправить еще сотни тысяч человек. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230823/peregovory-1891806585.html

https://ria.ru/20230823/vsu-1891807785.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины