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Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка
Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка - РИА Новости, 23.08.2023
Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка
Страны БРИКС выступают за формирование многополярного порядка, в котором соблюдались бы ключевые принципы международного права, оформленные в уставе ООН, завил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:56
2023-08-23T12:56
2023-08-23T15:46
брикс
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны БРИКС выступают за формирование многополярного порядка, в котором соблюдались бы ключевые принципы международного права, оформленные в уставе ООН, завил президент России Владимир Путин."Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном правепри соблюдении ключевых принципов устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития", — сказал он на заседании лидеров государств БРИКС.По его словам, члены объединения не принимают гегемонии, "пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности" и основанной на ней политики неоколониализма."Я хочу отметить, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире и привело к тяжелому кризису на Украине", — заявил Путин.Сегодня БРИКС объединяет пять стран, но желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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брикс, владимир путин, оон, россия
БРИКС, Владимир Путин, ООН, Россия
Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка
Путин: БРИКС против гегемонии и политики неоколониализма Запада
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны БРИКС выступают за формирование многополярного порядка, в котором соблюдались бы ключевые принципы международного права, оформленные в уставе ООН, завил президент России Владимир Путин.
"Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном правепри соблюдении ключевых принципов устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития", — сказал он на заседании лидеров государств БРИКС.
По его словам, члены объединения не принимают гегемонии, "пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности" и основанной на ней политики неоколониализма.
"Я хочу отметить, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире и привело к тяжелому кризису на Украине", — заявил Путин.
Сегодня БРИКС объединяет пять стран, но желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства, в том числе Аргентина
, Иран
, Алжир
, Тунис
, Турция
, Саудовская Аравия
, Египет
.
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