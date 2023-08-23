https://ria.ru/20230823/mir-1891754666.html

Президент Бразилии призвал объединить усилия для поиска мира на Украине

Президент Бразилии призвал объединить усилия для поиска мира на Украине - РИА Новости, 23.08.2023

Президент Бразилии призвал объединить усилия для поиска мира на Украине

Бразилия призвала объединить усилия для поиска мира на Украине, это коллективный долг всех стран, написал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:37

2023-08-23T14:37

2023-08-23T14:39

украина

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луис инасиу лула да силва

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бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг - РИА Новости. Бразилия призвала объединить усилия для поиска мира на Украине, это коллективный долг всех стран, написал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в Twitter. "От последствий войны страдают все. Наиболее уязвимые слои населения страдают еще больше. Война на Украине подчеркивает ограниченность Совета Безопасности ООН", - отметил он. "Бразилия занимает важную позицию в отношении суверенитета стран, и мы не безразличны к смертям. Мы хотим объединить усилия для справедливого и прочного мира. Поиск мира - это коллективный долг и императив справедливого и устойчивого развития", - считает президент. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884613198.html

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