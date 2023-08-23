https://ria.ru/20230823/metro-1891692569.html
Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки
Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки - РИА Новости, 23.08.2023
Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки
Около 450 тысяч человек будут проживать в непосредственной близости от новых станций второй очереди строительства Троицкой линии московского метро, сообщила... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:34
2023-08-23T11:34
2023-08-23T11:34
москва
троицк
юлиана княжевская
москомархитектура
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777494913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45eddb682e1d41ed9501f040474f4af1.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Недвижимость. Около 450 тысяч человек будут проживать в непосредственной близости от новых станций второй очереди строительства Троицкой линии московского метро, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Пассажиропоток на всей линии составит 1,5 миллиона человек, уточнила она. "В состав участка продления Троицкой линии войдут шесть станций: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Проект этого отрезка новой линии находится на финальной стадии разработки", - приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства. После запуска Троицкой линии местные жители смогут экономить на ежедневных поездках около получаса, подчеркнула она. Троицкая линия метро станет самой протяженной за границами МКАД. Она пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк", ее длина составит 40 километров, на ней будет 17 станций. Первую очередь ветки, участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", предполагается сдать в 2024 году.
https://realty.ria.ru/20230810/tsentr-1889242132.html
москва
троицк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777494913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baa44326a859ace35add5a2109dc3679.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, троицк, юлиана княжевская, москомархитектура, московский метрополитен
Москва, Троицк, Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Московский метрополитен
МОСКВА, 23 авг - РИА Недвижимость. Около 450 тысяч человек будут проживать в непосредственной близости от новых станций второй очереди строительства Троицкой линии московского метро, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Пассажиропоток на всей линии составит 1,5 миллиона человек, уточнила она.
Деловой центр построят вблизи станции метро "Окская" в Москве
"В состав участка продления Троицкой линии войдут шесть станций: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Проект этого отрезка новой линии находится на финальной стадии разработки", - приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства.
После запуска Троицкой линии местные жители смогут экономить на ежедневных поездках около получаса, подчеркнула она.
Троицкая линия метро станет самой протяженной за границами МКАД
. Она пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк", ее длина составит 40 километров, на ней будет 17 станций. Первую очередь ветки, участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", предполагается сдать в 2024 году.