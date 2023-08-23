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Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки - РИА Новости, 23.08.2023
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11:34 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/metro-1891692569.html
Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки
Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки - РИА Новости, 23.08.2023
Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки
Около 450 тысяч человек будут проживать в непосредственной близости от новых станций второй очереди строительства Троицкой линии московского метро, сообщила... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:34
2023-08-23T11:34
москва
троицк
юлиана княжевская
москомархитектура
московский метрополитен
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МОСКВА, 23 авг - РИА Недвижимость. Около 450 тысяч человек будут проживать в непосредственной близости от новых станций второй очереди строительства Троицкой линии московского метро, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Пассажиропоток на всей линии составит 1,5 миллиона человек, уточнила она. "В состав участка продления Троицкой линии войдут шесть станций: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Проект этого отрезка новой линии находится на финальной стадии разработки", - приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства. После запуска Троицкой линии местные жители смогут экономить на ежедневных поездках около получаса, подчеркнула она. Троицкая линия метро станет самой протяженной за границами МКАД. Она пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк", ее длина составит 40 километров, на ней будет 17 станций. Первую очередь ветки, участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", предполагается сдать в 2024 году.
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москва, троицк, юлиана княжевская, москомархитектура, московский метрополитен
Москва, Троицк, Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Московский метрополитен

Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки

© РИА Новости / Евгений БиятовСтроительство станции метро
Строительство станции метро - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Строительство станции метро
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МОСКВА, 23 авг - РИА Недвижимость. Около 450 тысяч человек будут проживать в непосредственной близости от новых станций второй очереди строительства Троицкой линии московского метро, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Пассажиропоток на всей линии составит 1,5 миллиона человек, уточнила она.
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"В состав участка продления Троицкой линии войдут шесть станций: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Проект этого отрезка новой линии находится на финальной стадии разработки", - приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства.
После запуска Троицкой линии местные жители смогут экономить на ежедневных поездках около получаса, подчеркнула она.
Троицкая линия метро станет самой протяженной за границами МКАД. Она пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк", ее длина составит 40 километров, на ней будет 17 станций. Первую очередь ветки, участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", предполагается сдать в 2024 году.
 
МоскваТроицкЮлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосковский метрополитен
 
 
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