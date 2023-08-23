https://ria.ru/20230823/metro-1891692569.html

Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки

Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки - РИА Новости, 23.08.2023

Вторая очередь Троицкой линии метро находится на финальном этапе разработки

Около 450 тысяч человек будут проживать в непосредственной близости от новых станций второй очереди строительства Троицкой линии московского метро, сообщила... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:34

2023-08-23T11:34

2023-08-23T11:34

москва

троицк

юлиана княжевская

москомархитектура

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777494913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45eddb682e1d41ed9501f040474f4af1.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Недвижимость. Около 450 тысяч человек будут проживать в непосредственной близости от новых станций второй очереди строительства Троицкой линии московского метро, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Пассажиропоток на всей линии составит 1,5 миллиона человек, уточнила она. "В состав участка продления Троицкой линии войдут шесть станций: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Проект этого отрезка новой линии находится на финальной стадии разработки", - приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства. После запуска Троицкой линии местные жители смогут экономить на ежедневных поездках около получаса, подчеркнула она. Троицкая линия метро станет самой протяженной за границами МКАД. Она пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк", ее длина составит 40 километров, на ней будет 17 станций. Первую очередь ветки, участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", предполагается сдать в 2024 году.

https://realty.ria.ru/20230810/tsentr-1889242132.html

москва

троицк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, троицк, юлиана княжевская, москомархитектура, московский метрополитен