https://ria.ru/20230823/medvedev-1891635113.html

Медведев сформулировал четыре урока, которые "давно пора усвоить" Западу

Медведев сформулировал четыре урока, которые "давно пора усвоить" Западу - РИА Новости, 23.08.2023

Медведев сформулировал четыре урока, которые "давно пора усвоить" Западу

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря об ошибках Запада в отношении бывших территорий СССР, сформулировал несколько уроков, которые Западу... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:15

2023-08-23T02:15

2023-08-23T05:33

дмитрий медведев

квн

россия

южная осетия

грузия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря об ошибках Запада в отношении бывших территорий СССР, сформулировал несколько уроков, которые Западу "давно пора бы усвоить"."Похоже, для США и их приспешников территория бывшего Союза — это "страна невыученных уроков", которые давно бы пора усвоить. Как школьникам красной ручкой в тетради — подчеркнуть самые глупые и позорные ошибки и больше их не повторять. Ведь за эти чудовищные провалы миллионы людей по-прежнему расплачиваются неимоверно дорогой ценой", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты".Грузия 15 лет назад, в августе 2008 года, обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Первым уроком для Запада Медведев отметил то, что "нельзя ставить на фриков". "Нельзя сойти с ума, если рассудка нет. ... (Экс-президент Грузии Михаил - ред.) Саакашвили, неадекватность которого была всегда очевидна, просто получил от заокеанского хозяина карт-бланш на силовую операцию по захвату Южной Осетии. Ведь незадолго до этого рокового шага у него побывали эмиссары из Америки", - отметил Медведев. То же самое, по мнению Медведева, происходит сейчас и с Украиной. "После череды майданов и "оранжевых" переворотов у власти в Киеве оказался реальный актер из сериалов и КВН. Этим сказано все... Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси", - добавил он. Также, по мнению Медведева, Западу нельзя ставить на русофобию. Это он назвал вторым уроком. "Запад легко и охотно теряет обоняние, когда нужно размазать по политической карте еще хуже пахнущую субстанцию — русофобию. Главная цель при этом в том, чтобы такая отрава хоть как-то навредила нашей стране, а в идеале - ослабила нас и помогла уничтожить", - отметил он."Американцы и рабы англосаксонского мира любят с пеной у рта кричать о том, как они привержены правилам "честной игры" или "порядку, основанному на правилах". Твердить о правах человека и целых стран, ссылаться на международные договоры, рассуждать о свободе и ответственности, о необходимости соблюдать соглашения. Ровно до тех пор, пока им это выгодно", - также заявил Медведев, указав на третий урок для Запада - нельзя ставить на ложь."Сейчас Запад буквально тонет в своем лицемерии. Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим. Америка устремилась к выборам президента и уже расколота по вопросу Украины", - выразил убеждение зампредседателя российского Совбеза. Четвертым уроком Медведев назвал силу и то, что на нее нельзя ставить."Сейчас на Украину тоже ведутся массированные поставки натовского оружия, танков, беспилотников, взрывчатых веществ, включая боеприпасы, которые давно объявлены вне закона, поскольку поражают прежде всего мирное население. Объем финансирования таких "подарков" измеряется уже сотнями миллиардов долларов. И вновь главные получатели прибыли – предприятия военно-промышленного комплекса США. В их интересах затягивать конфликт как можно дольше. Ничего личного, только бизнес", - написал он.При этом ВПК России, уверен Медведев, не только доказал свою способность полностью обеспечивать нужды спецоперации, но и большой технологический и производственный потенциал. "Мы защищаем справедливость и правду. Свою землю, своих граждан. Тех, кто верит нам и в нас", - говорится в статье.

https://ria.ru/20230823/medvedev-1891631159.html

https://ria.ru/20230823/voyna-1891630533.html

https://ria.ru/20230821/samolet-1891390999.html

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дмитрий медведев, квн, россия, южная осетия, грузия