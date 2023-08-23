https://ria.ru/20230823/medvedev-1891631159.html

Медведев обвинил Запад в лицемерии и "липкой лжи"

Медведев обвинил Запад в лицемерии и "липкой лжи" - РИА Новости, 23.08.2023

Медведев обвинил Запад в лицемерии и "липкой лжи"

Запад тонет в собственном лицемерии, а заявления противоречат друг другу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T01:12

2023-08-23T01:12

2023-08-23T05:33

дмитрий медведев

россия

южная осетия

грузия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запад тонет в собственном лицемерии, а заявления противоречат друг другу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сейчас Запад буквально тонет в своём лицемерии. Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим. Америка устремилась к выборам президента и уже расколота по вопросу Украины", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты". Он также отметил, что, как и в случае с Грузией и независимыми республиками Южной Осетии и Абхазии, Россия перестала слушать лживые обещания. "У нас своя правда. И, как доказывает жизнь, она постепенно пробивает себе дорогу", - говорится в статье. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20230823/voyna-1891630533.html

россия

южная осетия

грузия

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дмитрий медведев, россия, южная осетия, грузия