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Медведев обвинил Запад в лицемерии и "липкой лжи" - РИА Новости, 23.08.2023
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01:12 23.08.2023 (обновлено: 05:33 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/medvedev-1891631159.html
Медведев обвинил Запад в лицемерии и "липкой лжи"
Медведев обвинил Запад в лицемерии и "липкой лжи" - РИА Новости, 23.08.2023
Медведев обвинил Запад в лицемерии и "липкой лжи"
Запад тонет в собственном лицемерии, а заявления противоречат друг другу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:12
2023-08-23T05:33
дмитрий медведев
россия
южная осетия
грузия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запад тонет в собственном лицемерии, а заявления противоречат друг другу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сейчас Запад буквально тонет в своём лицемерии. Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим. Америка устремилась к выборам президента и уже расколота по вопросу Украины", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты". Он также отметил, что, как и в случае с Грузией и независимыми республиками Южной Осетии и Абхазии, Россия перестала слушать лживые обещания. "У нас своя правда. И, как доказывает жизнь, она постепенно пробивает себе дорогу", - говорится в статье. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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россия
южная осетия
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дмитрий медведев, россия, южная осетия, грузия
Дмитрий Медведев, Россия, Южная Осетия, Грузия
Медведев обвинил Запад в лицемерии и "липкой лжи"

Медведев: Запад тонет в своем лицемерии, его заявления противоречат друг другу

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запад тонет в собственном лицемерии, а заявления противоречат друг другу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Сейчас Запад буквально тонет в своём лицемерии. Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим. Америка устремилась к выборам президента и уже расколота по вопросу Украины", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты".
Он также отметил, что, как и в случае с Грузией и независимыми республиками Южной Осетии и Абхазии, Россия перестала слушать лживые обещания.
"У нас своя правда. И, как доказывает жизнь, она постепенно пробивает себе дорогу", - говорится в статье.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
НАТО ведет полноценную и кровавую войну против России, уверен Медведев
01:00
 
Дмитрий МедведевРоссияЮжная ОсетияГрузия
 
 
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