https://ria.ru/20230823/magadan-1891654879.html
Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане
Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане - РИА Новости, 23.08.2023
Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане обсудил планы создания индустриального парка на базе местного рыбного порта. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:31
2023-08-23T08:31
2023-08-23T08:38
экономика
магадан
россия
дальний восток
алексей чекунков
николай патрушев
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МАГАДАН, 23 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане обсудил планы создания индустриального парка на базе местного рыбного порта. Во время посещения Магаданского рыбного порта прошла рабочая встреча Патрушева с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. На встрече обсуждались планы реконструкции существующего порта и создания индустриального парка "Рыбный порт Магадан". Соответствующие изменения внесены в генеральный план Магадана. Кроме того, Чекунков доложил Патрушеву о результатах работы по развитию регионов Дальневосточного федерального округа, реализуемых промышленных и инфраструктурных проектах, а также приоритетных социальных программах, направленных на повышение качества жизни людей.
https://ria.ru/20230822/bezopasnost-1891431059.html
https://ria.ru/20230822/molodezh-1891425887.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, магадан, россия, дальний восток, алексей чекунков, николай патрушев
Экономика, Магадан, Россия, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Николай Патрушев
Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане
Патрушев обсудил создание индустриального парка на базе рыбного порта в Магадане
МАГАДАН, 23 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане обсудил планы создания индустриального парка на базе местного рыбного порта.
Во время посещения Магаданского рыбного порта прошла рабочая встреча Патрушева с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексеем Чекунковым
.
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На встрече обсуждались планы реконструкции существующего порта и создания индустриального парка "Рыбный порт Магадан". Соответствующие изменения внесены в генеральный план Магадана.
Кроме того, Чекунков доложил Патрушеву о результатах работы по развитию регионов Дальневосточного федерального округа, реализуемых промышленных и инфраструктурных проектах, а также приоритетных социальных программах, направленных на повышение качества жизни людей.
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