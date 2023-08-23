https://ria.ru/20230823/magadan-1891654879.html

Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане

Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане - РИА Новости, 23.08.2023

Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане обсудил планы создания индустриального парка на базе местного рыбного порта. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:31

2023-08-23T08:31

2023-08-23T08:38

экономика

магадан

россия

дальний восток

алексей чекунков

николай патрушев

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МАГАДАН, 23 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане обсудил планы создания индустриального парка на базе местного рыбного порта. Во время посещения Магаданского рыбного порта прошла рабочая встреча Патрушева с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. На встрече обсуждались планы реконструкции существующего порта и создания индустриального парка "Рыбный порт Магадан". Соответствующие изменения внесены в генеральный план Магадана. Кроме того, Чекунков доложил Патрушеву о результатах работы по развитию регионов Дальневосточного федерального округа, реализуемых промышленных и инфраструктурных проектах, а также приоритетных социальных программах, направленных на повышение качества жизни людей.

https://ria.ru/20230822/bezopasnost-1891431059.html

https://ria.ru/20230822/molodezh-1891425887.html

магадан

россия

дальний восток

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Дарья Буймова

экономика, магадан, россия, дальний восток, алексей чекунков, николай патрушев