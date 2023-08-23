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Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане - РИА Новости, 23.08.2023
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08:31 23.08.2023 (обновлено: 08:38 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/magadan-1891654879.html
Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане
Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане - РИА Новости, 23.08.2023
Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане обсудил планы создания индустриального парка на базе местного рыбного порта. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:31
2023-08-23T08:38
экономика
магадан
россия
дальний восток
алексей чекунков
николай патрушев
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МАГАДАН, 23 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане обсудил планы создания индустриального парка на базе местного рыбного порта. Во время посещения Магаданского рыбного порта прошла рабочая встреча Патрушева с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. На встрече обсуждались планы реконструкции существующего порта и создания индустриального парка "Рыбный порт Магадан". Соответствующие изменения внесены в генеральный план Магадана. Кроме того, Чекунков доложил Патрушеву о результатах работы по развитию регионов Дальневосточного федерального округа, реализуемых промышленных и инфраструктурных проектах, а также приоритетных социальных программах, направленных на повышение качества жизни людей.
https://ria.ru/20230822/bezopasnost-1891431059.html
https://ria.ru/20230822/molodezh-1891425887.html
магадан
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экономика, магадан, россия, дальний восток, алексей чекунков, николай патрушев
Экономика, Магадан, Россия, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Николай Патрушев
Патрушев обсудил планы создания индустриального парка в Магадане

Патрушев обсудил создание индустриального парка на базе рыбного порта в Магадане

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкПанорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 23 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане обсудил планы создания индустриального парка на базе местного рыбного порта.
Во время посещения Магаданского рыбного порта прошла рабочая встреча Патрушева с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил с губернатором Магаданской области защиту важных объектов
22 августа, 08:30
На встрече обсуждались планы реконструкции существующего порта и создания индустриального парка "Рыбный порт Магадан". Соответствующие изменения внесены в генеральный план Магадана.
Кроме того, Чекунков доложил Патрушеву о результатах работы по развитию регионов Дальневосточного федерального округа, реализуемых промышленных и инфраструктурных проектах, а также приоритетных социальных программах, направленных на повышение качества жизни людей.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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ЭкономикаМагаданРоссияДальний ВостокАлексей ЧекунковНиколай Патрушев
 
 
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