https://ria.ru/20230823/luna-1891832749.html

Появилось первое фото Луны, полученное с индийского модуля "Викрам"

Появилось первое фото Луны, полученное с индийского модуля "Викрам" - РИА Новости, 23.08.2023

Появилось первое фото Луны, полученное с индийского модуля "Викрам"

Индийская организация космических исследований опубликовала первую фотографию Луны, полученную со спускаемого модуля "Викрам". РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:15

2023-08-23T19:15

2023-08-23T19:45

луна

индия

ссср

индийская организация космических исследований

земля

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг — РИА Новости. Индийская организация космических исследований опубликовала первую фотографию Луны, полученную со спускаемого модуля "Викрам"."Изображение, полученное камерой после приземления. На нем показана часть места посадки "Чандраяна-3". Видна также нога (аппарата. — Прим.ред.) и сопровождающая ее тень. "Чандраян-3" выбрал относительно плоский участок лунной поверхности", — говорится в публикации в соцсети X (бывшая Twitter).Спускаемый модуль миссии "Чандраян-3" с луноходом на борту совершил посадку на Луну сегодня в 18.04 по местному времени (15.34 мск). Таким образом Индия стала четвертой страной, доставившей собственный аппарат на естественный спутник Земли. До нее это удавалось сделать СССР, США и Китаю. Также индийский аппарат первым в мире совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент "Чандра"), один из полезных модулей спускаемого аппарата, предназначен для измерения тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области.Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха — Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.Автоматическую станцию "Чандраян-3" запустили 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности.

https://ria.ru/20230823/posadka-1891824813.html

https://ria.ru/20230823/derzhava-1891811789.html

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луна, индия, ссср, индийская организация космических исследований, земля