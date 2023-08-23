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Индия начала посадку на Луну спускаемого аппарата миссии "Чандраян-3" - РИА Новости, 23.08.2023
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Наука
 
15:28 23.08.2023 (обновлено: 15:41 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/luna-1891766678.html
Индия начала посадку на Луну спускаемого аппарата миссии "Чандраян-3"
Индия начала посадку на Луну спускаемого аппарата миссии "Чандраян-3" - РИА Новости, 23.08.2023
Индия начала посадку на Луну спускаемого аппарата миссии "Чандраян-3"
Индийское космическое агентство начала посадку на Луну спускаемого аппарата миссии "Чандраян-3", спуск модуля "Викрам" идет по плану, свидетельствует трансляция РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:28
2023-08-23T15:41
наука
луна
индия
земля
индийская организация космических исследований
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Индийское космическое агентство начала посадку на Луну спускаемого аппарата миссии "Чандраян-3", спуск модуля "Викрам" идет по плану, свидетельствует трансляция на сайте Индийской организации космических исследований. Ранее сообщалось, что космическое агентство Индии может перенести на резервную дату, 27 августа, если в работе посадочного модуля будут обнаружены отклонения. Индийская автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не уменьшится до 100 километров от естественного спутника Земли. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и ранее провел две операции по снижению своей орбиты. В случае успеха миссии по посадке модуля на Луну Индия станет четвертой страной, которая сможет доставить собственный аппарат на Луну - после СССР, США и КНР – и первой в мире страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Ожидается, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На луноход установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам". ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент Чандры), один из полезных модулей спускаемого аппарата предназначен для проведения измерений тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области. Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха - Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.
https://ria.ru/20230820/luna-1891134422.html
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луна, индия, земля, индийская организация космических исследований
Наука, Луна, Индия, Земля, Индийская организация космических исследований
Индия начала посадку на Луну спускаемого аппарата миссии "Чандраян-3"

Посадка индийского спускаемого аппарата на Луну идет по плану

© AP Photo / Aijaz RahiЦентр управления Индийской организации космических исследований во время приземления космического корабля "Чандраян-3" на Луну. 23 августа 2023
Центр управления Индийской организации космических исследований во время приземления космического корабля Чандраян-3 на Луну. 23 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Aijaz Rahi
Центр управления Индийской организации космических исследований во время приземления космического корабля "Чандраян-3" на Луну. 23 августа 2023
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Индийское космическое агентство начала посадку на Луну спускаемого аппарата миссии "Чандраян-3", спуск модуля "Викрам" идет по плану, свидетельствует трансляция на сайте Индийской организации космических исследований.
Ранее сообщалось, что космическое агентство Индии может перенести на резервную дату, 27 августа, если в работе посадочного модуля будут обнаружены отклонения.
Индийская автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не уменьшится до 100 километров от естественного спутника Земли. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и ранее провел две операции по снижению своей орбиты.
В случае успеха миссии по посадке модуля на Луну Индия станет четвертой страной, которая сможет доставить собственный аппарат на Луну - после СССР, США и КНР – и первой в мире страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.
Ожидается, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На луноход установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.
Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам". ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент Чандры), один из полезных модулей спускаемого аппарата предназначен для проведения измерений тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области. Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха - Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.
Луна-25: первая лунная станция в истории современной России - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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