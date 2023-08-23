https://ria.ru/20230823/lipetsk-1891704547.html

Уникальные арт-объекты создадут для инклюзивных творческих игр в Липецке

Уникальные арт-объекты создадут для инклюзивных творческих игр в Липецке - РИА Новости, 23.08.2023

Уникальные арт-объекты создадут для инклюзивных творческих игр в Липецке

Два уникальных арт-объекта из металла установят на площадке Третьих Международных инклюзивных творческих игр, финал которых пройдет в Липецке с 5 по 10... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:16

2023-08-23T12:16

2023-08-23T12:16

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Два уникальных арт-объекта из металла установят на площадке Третьих Международных инклюзивных творческих игр, финал которых пройдет в Липецке с 5 по 10 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, современный скульптор и художник Александра Weld Queen создаст из металла дельфина, являющегося символом инклюзивных игр, и липу – дерево желаний, дружбы и равных возможностей. Участники игр смогут повязать ленточку на эти скульптуры и загадать желание. По задумке художников и организаторов фестиваля в стволе липы можно спрятать небольшой подарок-сюрприз для другого человека. Эти арт-объекты останутся на постоянной основе на площадке проведения игр – Зеленом острове. "Поддерживать граждан с ограниченными возможностями здоровья и развивать площадки для совершенствования их способностей и самореализации – одна из важных задач органов власти. Международные инклюзивные творческие игры позволят не только липчанам с инвалидностью показать себя, но и нам увидеть, какие социальные меры оказываются этим категориям граждан в других субъектах, обменяться опытом в этой сфере", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230822/turizm-1891516163.html

липецк

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Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов