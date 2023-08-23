https://ria.ru/20230823/lgoty-1891653071.html
Омские льготники получат средства на газификацию
Омские льготники получат средства на газификацию - РИА Новости, 23.08.2023
Омские льготники получат средства на газификацию
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что подписал распоряжение выплатить омским льготникам до 100 тысяч рублей на... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:22
2023-08-23T08:22
2023-08-23T08:22
омская область
общество
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что подписал распоряжение выплатить омским льготникам до 100 тысяч рублей на установку газового оборудования. Мера поддержки распространяется на шесть категорий граждан. Средства выделят из областного бюджета. Ранее в регионе также предоставляли субсидии в размере до 100 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка. Средства предоставляли шесть льготных категорий, включая инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, многодетных семей, малоимущих граждан. "Вводим новую меру поддержки по догазификации — до 100 тысяч рублей на закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. Этой субсидией из областного бюджета могут воспользоваться шесть льготных категорий: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, многодетные семьи и малоимущие граждане. Получить льготу на покупку газового оборудования можно вперед, до проведения основных работ по подключению дома к газу, и только потом предоставить соответствующие документы", - сообщил Виталий Хоценко. Также в Омской области продолжаются выплаты 29 отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной компенсации расходов на догазификацию домов в размере до 130 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html
https://ria.ru/20230711/gaz-1883521068.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омская область, виталий хоценко
Омская область , Общество, Омская область, Виталий Хоценко
Омские льготники получат средства на газификацию
Хоценко распорядился выплатить омским льготникам сто тысяч рублей на газификацию
ОМСК, 23 авг - РИА Новости.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале
, что подписал распоряжение выплатить омским льготникам до 100 тысяч рублей на установку газового оборудования.
Мера поддержки распространяется на шесть категорий граждан. Средства выделят из областного бюджета.
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Ранее в регионе также предоставляли субсидии в размере до 100 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка. Средства предоставляли шесть льготных категорий, включая инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, многодетных семей, малоимущих граждан.
"Вводим новую меру поддержки по догазификации — до 100 тысяч рублей на закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. Этой субсидией из областного бюджета могут воспользоваться шесть льготных категорий: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, многодетные семьи и малоимущие граждане. Получить льготу на покупку газового оборудования можно вперед, до проведения основных работ по подключению дома к газу, и только потом предоставить соответствующие документы", - сообщил Виталий Хоценко.
Также в Омской области продолжаются выплаты 29 отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной компенсации расходов на догазификацию домов в размере до 130 тысяч рублей.
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