https://ria.ru/20230823/lgoty-1891653071.html

Омские льготники получат средства на газификацию

Омские льготники получат средства на газификацию - РИА Новости, 23.08.2023

Омские льготники получат средства на газификацию

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что подписал распоряжение выплатить омским льготникам до 100 тысяч рублей на... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:22

2023-08-23T08:22

2023-08-23T08:22

омская область

общество

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что подписал распоряжение выплатить омским льготникам до 100 тысяч рублей на установку газового оборудования. Мера поддержки распространяется на шесть категорий граждан. Средства выделят из областного бюджета. Ранее в регионе также предоставляли субсидии в размере до 100 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка. Средства предоставляли шесть льготных категорий, включая инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, многодетных семей, малоимущих граждан. "Вводим новую меру поддержки по догазификации — до 100 тысяч рублей на закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. Этой субсидией из областного бюджета могут воспользоваться шесть льготных категорий: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, многодетные семьи и малоимущие граждане. Получить льготу на покупку газового оборудования можно вперед, до проведения основных работ по подключению дома к газу, и только потом предоставить соответствующие документы", - сообщил Виталий Хоценко. Также в Омской области продолжаются выплаты 29 отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной компенсации расходов на догазификацию домов в размере до 130 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html

https://ria.ru/20230711/gaz-1883521068.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, омская область, виталий хоценко