Рейтинг@Mail.ru
Омские льготники получат средства на газификацию - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
08:22 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/lgoty-1891653071.html
Омские льготники получат средства на газификацию
Омские льготники получат средства на газификацию - РИА Новости, 23.08.2023
Омские льготники получат средства на газификацию
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что подписал распоряжение выплатить омским льготникам до 100 тысяч рублей на... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:22
2023-08-23T08:22
омская область
общество
омская область
виталий хоценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820687619_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_47768711054b5b36b0d0c0d1d103936a.jpg
ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что подписал распоряжение выплатить омским льготникам до 100 тысяч рублей на установку газового оборудования. Мера поддержки распространяется на шесть категорий граждан. Средства выделят из областного бюджета. Ранее в регионе также предоставляли субсидии в размере до 100 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка. Средства предоставляли шесть льготных категорий, включая инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, многодетных семей, малоимущих граждан. "Вводим новую меру поддержки по догазификации — до 100 тысяч рублей на закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. Этой субсидией из областного бюджета могут воспользоваться шесть льготных категорий: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, многодетные семьи и малоимущие граждане. Получить льготу на покупку газового оборудования можно вперед, до проведения основных работ по подключению дома к газу, и только потом предоставить соответствующие документы", - сообщил Виталий Хоценко. Также в Омской области продолжаются выплаты 29 отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной компенсации расходов на догазификацию домов в размере до 130 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html
https://ria.ru/20230711/gaz-1883521068.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820687619_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_06a52da27c4760e60350996a46e21fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, омская область, виталий хоценко
Омская область , Общество, Омская область, Виталий Хоценко
Омские льготники получат средства на газификацию

Хоценко распорядился выплатить омским льготникам сто тысяч рублей на газификацию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГазовый котел отопления в частном доме
Газовый котел отопления в частном доме - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Газовый котел отопления в частном доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что подписал распоряжение выплатить омским льготникам до 100 тысяч рублей на установку газового оборудования.
Мера поддержки распространяется на шесть категорий граждан. Средства выделят из областного бюджета.
Города России. Омск - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Турчак и Хоценко обсудили планы по газификации в Омской области
16 августа, 12:45
Ранее в регионе также предоставляли субсидии в размере до 100 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка. Средства предоставляли шесть льготных категорий, включая инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, многодетных семей, малоимущих граждан.
"Вводим новую меру поддержки по догазификации — до 100 тысяч рублей на закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. Этой субсидией из областного бюджета могут воспользоваться шесть льготных категорий: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, многодетные семьи и малоимущие граждане. Получить льготу на покупку газового оборудования можно вперед, до проведения основных работ по подключению дома к газу, и только потом предоставить соответствующие документы", - сообщил Виталий Хоценко.
Также в Омской области продолжаются выплаты 29 отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной компенсации расходов на догазификацию домов в размере до 130 тысяч рублей.
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Пензенские власти держат на контроле газификацию домов участников СВО
11 июля, 14:24
 
Омская областьОбществоОмская областьВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала