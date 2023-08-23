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В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
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22:12 23.08.2023 (обновлено: 01:22 24.08.2023)
https://ria.ru/20230823/krushenie-1891857875.html
В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина
В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина
Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, и не РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-23T22:12
2023-08-24T01:22
космос - риа наука
сша
евгений пригожин
россия
тверь
джо байден
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, и не удивится, если его гибель подтвердится, заявила в среду представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.&quot;Мы видели данные сообщения (о крушении самолета - ред.). Если они подтвердятся, ни для кого это не должно стать сюрпризом&quot;, - написала она в X (экс-Twitter).Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президент США Джо Байден уже в курсе произошедшего.Ранее сегодня МЧС сообщило, что самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
https://ria.ru/20230823/samolet-1891847411.html
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космос - риа наука, сша, евгений пригожин, россия, тверь, джо байден, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
Космос - РИА Наука, США, Евгений Пригожин, Россия, Тверь, Джо Байден, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина

Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении борта Пригожина под Тверью

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, и не удивится, если его гибель подтвердится, заявила в среду представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.
«

"Мы видели данные сообщения (о крушении самолета - ред.). Если они подтвердятся, ни для кого это не должно стать сюрпризом", - написала она в X (экс-Twitter).

Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президент США Джо Байден уже в курсе произошедшего.
Ранее сегодня МЧС сообщило, что самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Дым после падения самолета в Тверской области
На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших
Вчера, 20:49
 
Космос - РИА НаукаСШАЕвгений ПригожинРоссияТверьДжо БайденМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение частного самолета в Тверской области
 
 
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