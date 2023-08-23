https://ria.ru/20230823/krushenie-1891857875.html
В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина
В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина
Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, и не РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-23T22:12
2023-08-23T22:12
2023-08-24T01:22
космос - риа наука
сша
евгений пригожин
россия
тверь
джо байден
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, и не удивится, если его гибель подтвердится, заявила в среду представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон."Мы видели данные сообщения (о крушении самолета - ред.). Если они подтвердятся, ни для кого это не должно стать сюрпризом", - написала она в X (экс-Twitter).Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президент США Джо Байден уже в курсе произошедшего.Ранее сегодня МЧС сообщило, что самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
https://ria.ru/20230823/samolet-1891847411.html
сша
россия
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d117c176f9b9558bebbd893ccc9e9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, евгений пригожин, россия, тверь, джо байден, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
Космос - РИА Наука, США, Евгений Пригожин, Россия, Тверь, Джо Байден, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина
Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении борта Пригожина под Тверью