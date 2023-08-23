https://ria.ru/20230823/krushenie-1891857875.html

В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина

В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023

В Белом доме сообщили, что знают о крушении борта Пригожина

Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, и не РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-23T22:12

2023-08-23T22:12

2023-08-24T01:22

космос - риа наука

сша

евгений пригожин

россия

тверь

джо байден

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, и не удивится, если его гибель подтвердится, заявила в среду представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон."Мы видели данные сообщения (о крушении самолета - ред.). Если они подтвердятся, ни для кого это не должно стать сюрпризом", - написала она в X (экс-Twitter).Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президент США Джо Байден уже в курсе произошедшего.Ранее сегодня МЧС сообщило, что самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.

https://ria.ru/20230823/samolet-1891847411.html

сша

россия

тверь

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космос - риа наука, сша, евгений пригожин, россия, тверь, джо байден, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области