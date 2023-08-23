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Котюков сократит на 5% чиновничий аппарат в Красноярском крае - РИА Новости, 23.08.2023
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14:42 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kotyukov-1891752282.html
Котюков сократит на 5% чиновничий аппарат в Красноярском крае
Котюков сократит на 5% чиновничий аппарат в Красноярском крае - РИА Новости, 23.08.2023
Котюков сократит на 5% чиновничий аппарат в Красноярском крае
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение о совершенствовании структуры исполнительных органов Красноярского края и оптимизации... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:42
2023-08-23T14:42
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение о совершенствовании структуры исполнительных органов Красноярского края и оптимизации расходов на государственное управление, согласно которому госслужащих в регионе станет на 5% меньше, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Администрации губернатора края поручено подготовить предложения по оптимизации структуры и сокращению численности государственных гражданских служащих края не менее чем на 5%", - говорится в сообщении. Отмечается, что сокращение произойдет в текущем году в органах исполнительной власти, администрации губернатора и в аппарате правительства края.
https://ria.ru/20230816/krasnoyarsk-1890330032.html
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красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков

Котюков сократит на 5% чиновничий аппарат в Красноярском крае

© iStock.com / saiko3pВид на город Красноярск
Вид на город Красноярск - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© iStock.com / saiko3p
Вид на город Красноярск
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение о совершенствовании структуры исполнительных органов Красноярского края и оптимизации расходов на государственное управление, согласно которому госслужащих в регионе станет на 5% меньше, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Администрации губернатора края поручено подготовить предложения по оптимизации структуры и сокращению численности государственных гражданских служащих края не менее чем на 5%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сокращение произойдет в текущем году в органах исполнительной власти, администрации губернатора и в аппарате правительства края.
 
Красноярский крайМихаил Котюков
 
 
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