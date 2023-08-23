https://ria.ru/20230823/kotyukov-1891752282.html
Котюков сократит на 5% чиновничий аппарат в Красноярском крае
Котюков сократит на 5% чиновничий аппарат в Красноярском крае - РИА Новости, 23.08.2023
Котюков сократит на 5% чиновничий аппарат в Красноярском крае
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение о совершенствовании структуры исполнительных органов Красноярского края и оптимизации... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:42
2023-08-23T14:42
2023-08-23T14:42
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение о совершенствовании структуры исполнительных органов Красноярского края и оптимизации расходов на государственное управление, согласно которому госслужащих в регионе станет на 5% меньше, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Администрации губернатора края поручено подготовить предложения по оптимизации структуры и сокращению численности государственных гражданских служащих края не менее чем на 5%", - говорится в сообщении. Отмечается, что сокращение произойдет в текущем году в органах исполнительной власти, администрации губернатора и в аппарате правительства края.
https://ria.ru/20230816/krasnoyarsk-1890330032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков