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Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kontrnastuplenie-1891834067.html
Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление
Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление
Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут стараться развить контрнаступление. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:24
2023-08-23T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
владимир путин
киев
технологии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут стараться развить контрнаступление. "Касаемо контрнаступления. Посмотрим на результат, верю в наши силы. Всем хочется в мире быстрее, работаем, как можем", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Рада". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891831991.html
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в мире, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, киев, технологии, украина, энтони блинкен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Киев, Технологии, Украина, Энтони Блинкен, НАТО
Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление

Зеленский: ВСУ будут стараться развить контрнаступление

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут стараться развить контрнаступление.
«
"Касаемо контрнаступления. Посмотрим на результат, верю в наши силы. Всем хочется в мире быстрее, работаем, как можем", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Рада".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО
Вчера, 19:09
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Зеленский не исключил, что выборы в США повлияют на поддержку Киева
Вчера, 18:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКиевТехнологииУкраинаЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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