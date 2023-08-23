https://ria.ru/20230823/kontrnastuplenie-1891834067.html
Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление
Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление
Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут стараться развить контрнаступление. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:24
2023-08-23T19:24
2023-08-23T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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киев
технологии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут стараться развить контрнаступление. "Касаемо контрнаступления. Посмотрим на результат, верю в наши силы. Всем хочется в мире быстрее, работаем, как можем", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Рада". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление
Зеленский: ВСУ будут стараться развить контрнаступление