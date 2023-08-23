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Гладков объявил о старте 4-го этапа белгородского конкурса бизнес-идей - РИА Новости, 23.08.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:07 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/konkurs-1891688049.html
Гладков объявил о старте 4-го этапа белгородского конкурса бизнес-идей
Гладков объявил о старте 4-го этапа белгородского конкурса бизнес-идей - РИА Новости, 23.08.2023
Гладков объявил о старте 4-го этапа белгородского конкурса бизнес-идей
Стартует четвертый этап конкурса "Новые возможности" для жителей Белгородской области, которые хотят реализовать свои идеи и начать собственный бизнес с помощью РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:07
2023-08-23T11:07
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Стартует четвертый этап конкурса "Новые возможности" для жителей Белгородской области, которые хотят реализовать свои идеи и начать собственный бизнес с помощью грантов в размере до 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Завтра (в четверг) стартует четвертый этап конкурса "Новые возможности" для всех жителей Белгородской области. Напомню, что этот конкурс позволяет всем желающим, у кого есть идеи, от идеи перейти к реально действующему бизнесу", - написал губернатор. Он пояснил, что все желающие при поддержке опытных наставников, с помощью большого количества обучающих программ, семинаров, мастер-классов могут сформировать свой бизнес. По итогам первых трех этапов было создано 1,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, большая часть которых сегодня успешно развивается, платит налоги, заработную плату сотрудникам. "По итогам конкурса по 10 направлениям будут выданы гранты до полутора миллионов рублей за счет областных средств на развитие новых, я уверен, успешных бизнесов", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20230822/gladkov-1891586564.html
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вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область

Гладков объявил о старте 4-го этапа белгородского конкурса бизнес-идей

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Стартует четвертый этап конкурса "Новые возможности" для жителей Белгородской области, которые хотят реализовать свои идеи и начать собственный бизнес с помощью грантов в размере до 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Завтра (в четверг) стартует четвертый этап конкурса "Новые возможности" для всех жителей Белгородской области. Напомню, что этот конкурс позволяет всем желающим, у кого есть идеи, от идеи перейти к реально действующему бизнесу", - написал губернатор.
Он пояснил, что все желающие при поддержке опытных наставников, с помощью большого количества обучающих программ, семинаров, мастер-классов могут сформировать свой бизнес. По итогам первых трех этапов было создано 1,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, большая часть которых сегодня успешно развивается, платит налоги, заработную плату сотрудникам.
"По итогам конкурса по 10 направлениям будут выданы гранты до полутора миллионов рублей за счет областных средств на развитие новых, я уверен, успешных бизнесов", - подчеркнул Гладков.
Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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22 августа, 18:55
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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