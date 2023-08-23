https://ria.ru/20230823/konkurs-1891688049.html
Гладков объявил о старте 4-го этапа белгородского конкурса бизнес-идей
Гладков объявил о старте 4-го этапа белгородского конкурса бизнес-идей - РИА Новости, 23.08.2023
Гладков объявил о старте 4-го этапа белгородского конкурса бизнес-идей
Стартует четвертый этап конкурса "Новые возможности" для жителей Белгородской области, которые хотят реализовать свои идеи и начать собственный бизнес с помощью РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:07
2023-08-23T11:07
2023-08-23T11:07
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Стартует четвертый этап конкурса "Новые возможности" для жителей Белгородской области, которые хотят реализовать свои идеи и начать собственный бизнес с помощью грантов в размере до 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Завтра (в четверг) стартует четвертый этап конкурса "Новые возможности" для всех жителей Белгородской области. Напомню, что этот конкурс позволяет всем желающим, у кого есть идеи, от идеи перейти к реально действующему бизнесу", - написал губернатор. Он пояснил, что все желающие при поддержке опытных наставников, с помощью большого количества обучающих программ, семинаров, мастер-классов могут сформировать свой бизнес. По итогам первых трех этапов было создано 1,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, большая часть которых сегодня успешно развивается, платит налоги, заработную плату сотрудникам. "По итогам конкурса по 10 направлениям будут выданы гранты до полутора миллионов рублей за счет областных средств на развитие новых, я уверен, успешных бизнесов", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20230822/gladkov-1891586564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область
БЕЛГОРОД, 23 авг – РИА Новости.
Стартует четвертый этап конкурса "Новые возможности" для жителей Белгородской области, которые хотят реализовать свои идеи и начать собственный бизнес с помощью грантов в размере до 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
"Завтра (в четверг) стартует четвертый этап конкурса "Новые возможности" для всех жителей Белгородской области. Напомню, что этот конкурс позволяет всем желающим, у кого есть идеи, от идеи перейти к реально действующему бизнесу", - написал губернатор.
Он пояснил, что все желающие при поддержке опытных наставников, с помощью большого количества обучающих программ, семинаров, мастер-классов могут сформировать свой бизнес. По итогам первых трех этапов было создано 1,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, большая часть которых сегодня успешно развивается, платит налоги, заработную плату сотрудникам.
"По итогам конкурса по 10 направлениям будут выданы гранты до полутора миллионов рублей за счет областных средств на развитие новых, я уверен, успешных бизнесов", - подчеркнул Гладков.
Гладков в День флага отметил, что белгородцы стоят на передовой как предки