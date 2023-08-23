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Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области
Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области - РИА Новости, 23.08.2023
Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ему часто звонит президент РФ Владимир Путин, чтобы узнать, как... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:27
2023-08-23T11:27
2023-08-23T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ему часто звонит президент РФ Владимир Путин, чтобы узнать, как живут люди и налаживается мирная жизнь в регионе. "Мне достаточно часто звонит президент, интересуется, как живут люди, как налаживается мирная жизнь, каким образом идет взаимодействие и слаженность в работе мирных граждан и военных", - сказал Сальдо. По его словам, ситуация с интеграцией Херсонской области в Российскую Федерацию и оказание ей помощи находится под постоянным контролем федерального центра. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230819/mobilizatsiya-1890977986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области
Сальдо: Путин часто спрашивает о жизни мирных граждан в Херсонской области