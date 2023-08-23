Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 23.08.2023 (обновлено: 11:29 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/kherson-1891693698.html
Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области
Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области - РИА Новости, 23.08.2023
Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ему часто звонит президент РФ Владимир Путин, чтобы узнать, как... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:27
2023-08-23T11:29
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ему часто звонит президент РФ Владимир Путин, чтобы узнать, как живут люди и налаживается мирная жизнь в регионе. "Мне достаточно часто звонит президент, интересуется, как живут люди, как налаживается мирная жизнь, каким образом идет взаимодействие и слаженность в работе мирных граждан и военных", - сказал Сальдо. По его словам, ситуация с интеграцией Херсонской области в Российскую Федерацию и оказание ей помощи находится под постоянным контролем федерального центра. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230819/mobilizatsiya-1890977986.html
https://ria.ru/20230808/most-1888789224.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_b08ff241838996da57e7c4211f4ecccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, владимир путин, общество
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Владимир Путин, Общество
Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области

Сальдо: Путин часто спрашивает о жизни мирных граждан в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ему часто звонит президент РФ Владимир Путин, чтобы узнать, как живут люди и налаживается мирная жизнь в регионе.
"Мне достаточно часто звонит президент, интересуется, как живут люди, как налаживается мирная жизнь, каким образом идет взаимодействие и слаженность в работе мирных граждан и военных", - сказал Сальдо.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области
19 августа, 10:10
По его словам, ситуация с интеграцией Херсонской области в Российскую Федерацию и оказание ей помощи находится под постоянным контролем федерального центра.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ
8 августа, 10:47
 
Херсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала