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ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" под Херсоном
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" под Херсоном - РИА Новости, 23.08.2023
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" за суки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град" с экипажем и боекомплектом, три 120-миллиметровых минометных расчета и гаубицу... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:25
2023-08-23T11:25
2023-08-23T11:25
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за суки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град" с экипажем и боекомплектом, три 120-миллиметровых минометных расчета и гаубицу Д-30, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена РСЗО "Град" с экипажем из 3 военнослужащих ВСУ и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, артиллеристы уничтожили два 120-миллиметровых минометных расчета и позицию одного из подразделений украинских войск, ликвидированы 11 боевиков, еще 11 ранены. Еще один украинский 120-миллиметровый минметный расчет с боекомплектом ликвидирован неподалеку от Херсона, там же уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Херсон, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" под Херсоном
ВС России за сутки уничтожили украинскую РСЗО "Град" с экипажем под Херсоном