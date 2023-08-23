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ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" под Херсоном - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kherson-1891693284.html
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" под Херсоном
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" под Херсоном - РИА Новости, 23.08.2023
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" за суки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град" с экипажем и боекомплектом, три 120-миллиметровых минометных расчета и гаубицу... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:25
2023-08-23T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за суки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град" с экипажем и боекомплектом, три 120-миллиметровых минометных расчета и гаубицу Д-30, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена РСЗО "Град" с экипажем из 3 военнослужащих ВСУ и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, артиллеристы уничтожили два 120-миллиметровых минометных расчета и позицию одного из подразделений украинских войск, ликвидированы 11 боевиков, еще 11 ранены. Еще один украинский 120-миллиметровый минметный расчет с боекомплектом ликвидирован неподалеку от Херсона, там же уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом.
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в мире, вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Херсон, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" под Херсоном

ВС России за сутки уничтожили украинскую РСЗО "Град" с экипажем под Херсоном

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за суки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град" с экипажем и боекомплектом, три 120-миллиметровых минометных расчета и гаубицу Д-30, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена РСЗО "Град" с экипажем из 3 военнослужащих ВСУ и боекомплектом", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, артиллеристы уничтожили два 120-миллиметровых минометных расчета и позицию одного из подразделений украинских войск, ликвидированы 11 боевиков, еще 11 ранены.
Еще один украинский 120-миллиметровый минметный расчет с боекомплектом ликвидирован неподалеку от Херсона, там же уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 августа, 16:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныХерсонВооруженные силы РФ
 
 
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