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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kherson-1891644507.html
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2023
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:50
2023-08-23T05:50
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. Воздушная тревога в регионе объявлена не была. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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херсон
херсонская область
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херсон, херсонская область , россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, В мире
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в подконтрольно Киеву городе Херсон прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон.
«
"Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале.
Воздушная тревога в регионе объявлена не была.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ
03:35
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияВ мире
 
 
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