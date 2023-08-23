https://ria.ru/20230823/kherson-1891644507.html

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2023

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T05:50

2023-08-23T05:50

2023-08-23T05:50

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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в мире

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. Воздушная тревога в регионе объявлена не была. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230823/izmail-1891639019.html

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херсонская область

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