Мэр Харькова возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города
Мэр Харькова Терехов возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города
© Фото : Игорь Терехов / TelegramМэр Харькова Игорь Терехов во время церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы
© Фото : Игорь Терехов / Telegram
Мэр Харькова Игорь Терехов во время церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы по случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что никогда не откажется от этой традиции.
В среду, 23 августа, отмечается День города Харькова, праздник совпадает с Днем государственного флага Украины, а также с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня 80 лет со дня освобождения Харькова.
"Есть традиции, от которых мы не откажемся никогда. Вечное уважение воинам, 80 лет назад освободившим Харьков от нацистских оккупантов", - написал Терехов в своем телеграм-канале.
В апреле депутаты украинского парламента утвердили отмену праздника 9 Мая на Украине. Они поддержали законопроект Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Кроме того, своим указом Зеленский "назначил" на 9 мая День Европы.