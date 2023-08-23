https://ria.ru/20230823/kharkov-1891765921.html

Мэр Харькова возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города

Мэр Харькова возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города - РИА Новости, 23.08.2023

Мэр Харькова возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы по случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:26

2023-08-23T15:26

2023-08-23T15:26

в мире

харьков

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891764667_0:44:800:494_1920x0_80_0_0_6407eb8d06cfe11289694f37ae5525e2.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы по случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что никогда не откажется от этой традиции. В среду, 23 августа, отмечается День города Харькова, праздник совпадает с Днем государственного флага Украины, а также с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня 80 лет со дня освобождения Харькова. "Есть традиции, от которых мы не откажемся никогда. Вечное уважение воинам, 80 лет назад освободившим Харьков от нацистских оккупантов", - написал Терехов в своем телеграм-канале. В апреле депутаты украинского парламента утвердили отмену праздника 9 Мая на Украине. Они поддержали законопроект Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Кроме того, своим указом Зеленский "назначил" на 9 мая День Европы.

https://ria.ru/20220819/lvov-1810805573.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьков, украина