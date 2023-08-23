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Мэр Харькова возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города - РИА Новости, 23.08.2023
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15:26 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kharkov-1891765921.html
Мэр Харькова возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города
Мэр Харькова возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города - РИА Новости, 23.08.2023
Мэр Харькова возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города
Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы по случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:26
2023-08-23T15:26
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы по случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что никогда не откажется от этой традиции. В среду, 23 августа, отмечается День города Харькова, праздник совпадает с Днем государственного флага Украины, а также с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня 80 лет со дня освобождения Харькова. "Есть традиции, от которых мы не откажемся никогда. Вечное уважение воинам, 80 лет назад освободившим Харьков от нацистских оккупантов", - написал Терехов в своем телеграм-канале. В апреле депутаты украинского парламента утвердили отмену праздника 9 Мая на Украине. Они поддержали законопроект Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Кроме того, своим указом Зеленский "назначил" на 9 мая День Европы.
https://ria.ru/20220819/lvov-1810805573.html
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в мире, харьков, украина
В мире, Харьков, Украина
Мэр Харькова возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города

Мэр Харькова Терехов возложил цветы к Мемориалу Славы в день освобождения города

© Фото : Игорь Терехов / TelegramМэр Харькова Игорь Терехов во время церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы
Мэр Харькова Игорь Терехов во время церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Игорь Терехов / Telegram
Мэр Харькова Игорь Терехов во время церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы по случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что никогда не откажется от этой традиции.
В среду, 23 августа, отмечается День города Харькова, праздник совпадает с Днем государственного флага Украины, а также с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня 80 лет со дня освобождения Харькова.
"Есть традиции, от которых мы не откажемся никогда. Вечное уважение воинам, 80 лет назад освободившим Харьков от нацистских оккупантов", - написал Терехов в своем телеграм-канале.
В апреле депутаты украинского парламента утвердили отмену праздника 9 Мая на Украине. Они поддержали законопроект Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Кроме того, своим указом Зеленский "назначил" на 9 мая День Европы.
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