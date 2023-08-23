https://ria.ru/20230823/kchr-1891704414.html
Почти 200 участников собрались на молодежном форуме "Махар" в КЧР
Почти 200 участников собрались на молодежном форуме "Махар" в КЧР - РИА Новости, 23.08.2023
Почти 200 участников собрались на молодежном форуме "Махар" в КЧР
Почти 200 представителей студенческих и молодежных организаций со всей России стали участниками молодежного высокогорного форума "Махар", проходящего с 22 по 28 РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:04
2023-08-23T12:04
2023-08-23T12:04
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 23 авг - РИА Новости. Почти 200 представителей студенческих и молодежных организаций со всей России стали участниками молодежного высокогорного форума "Махар", проходящего с 22 по 28 августа в Карачаево-Черкесии, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. Форумчане будут участвовать в тренингах, круглых столах, мастер-классах, встречах с представителями научного сообщества и общественных организаций. Для них составлена обширная культурная и спортивная программы. "Каждый участник получит возможность развить навыки в социальном проектировании, сфере молодежного и студенческого туризма, а также в творчестве и креативных индустриях. В рамках форума планируется проведение защиты молодежных проектов, претендующих на гранты¸ - написал Темрезов. Глава республики также сообщил, что в день открытия форума, в честь Дня государственного флага России, молодежь развернула российский флаг площадью 640 квадратных метров в знак верности и преданности своей стране.
https://ria.ru/20230815/kchr-1890167352.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 23 авг - РИА Новости. Почти 200 представителей студенческих и молодежных организаций со всей России стали участниками молодежного высокогорного форума "Махар", проходящего с 22 по 28 августа в Карачаево-Черкесии, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов.
Форумчане будут участвовать в тренингах, круглых столах, мастер-классах, встречах с представителями научного сообщества и общественных организаций. Для них составлена обширная культурная и спортивная программы.
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"Каждый участник получит возможность развить навыки в социальном проектировании, сфере молодежного и студенческого туризма, а также в творчестве и креативных индустриях. В рамках форума планируется проведение защиты молодежных проектов, претендующих на гранты¸ - написал Темрезов
.
Глава республики также сообщил, что в день открытия форума, в честь Дня государственного флага России, молодежь развернула российский флаг площадью 640 квадратных метров в знак верности и преданности своей стране.