https://ria.ru/20230823/kchr-1891704414.html

Почти 200 участников собрались на молодежном форуме "Махар" в КЧР

Почти 200 участников собрались на молодежном форуме "Махар" в КЧР - РИА Новости, 23.08.2023

Почти 200 участников собрались на молодежном форуме "Махар" в КЧР

Почти 200 представителей студенческих и молодежных организаций со всей России стали участниками молодежного высокогорного форума "Махар", проходящего с 22 по 28 РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:04

2023-08-23T12:04

2023-08-23T12:04

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 23 авг - РИА Новости. Почти 200 представителей студенческих и молодежных организаций со всей России стали участниками молодежного высокогорного форума "Махар", проходящего с 22 по 28 августа в Карачаево-Черкесии, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. Форумчане будут участвовать в тренингах, круглых столах, мастер-классах, встречах с представителями научного сообщества и общественных организаций. Для них составлена обширная культурная и спортивная программы. "Каждый участник получит возможность развить навыки в социальном проектировании, сфере молодежного и студенческого туризма, а также в творчестве и креативных индустриях. В рамках форума планируется проведение защиты молодежных проектов, претендующих на гранты¸ - написал Темрезов. Глава республики также сообщил, что в день открытия форума, в честь Дня государственного флага России, молодежь развернула российский флаг площадью 640 квадратных метров в знак верности и преданности своей стране.

https://ria.ru/20230815/kchr-1890167352.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, рашид темрезов