https://ria.ru/20230823/kapitalovlozheniya-1891646601.html

Россия и КНР актуализируют соглашение о поощрении и защите капиталовложений

Россия и КНР актуализируют соглашение о поощрении и защите капиталовложений - РИА Новости, 23.08.2023

Россия и КНР актуализируют соглашение о поощрении и защите капиталовложений

Россия и Китай договорились о запуске переговоров по актуализации межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, заявил в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T06:40

2023-08-23T06:40

2023-08-23T06:40

россия

китай

чанчунь

дмитрий чернышенко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg

ЧАНЧУНЬ (Китай), 23 авг – РИА Новости. Россия и Китай договорились о запуске переговоров по актуализации межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, заявил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии 14-го ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия". "Сегодня в нашем активе 79 инвестиционных проектов на 165 миллиардов долларов в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, строительства объектов инфраструктуры, развития сельского хозяйства", - заявил Чернышенко в видеообращении к участникам ЭКСПО. Он отметил, что "план российско-китайского инвестиционного сотрудничества делает ещё более комфортными условия для работы инвесторов, с китайскими коллегами мы вышли на заключительный этап по его обновлению". "Мы также договорились о запуске переговоров по актуализации соглашения между правительствами наших стран о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Важно, что в кооперацию вовлечено большинство регионов России и провинций Китая, это мощный стимул для создания новых точек роста и повышения благосостояния наших граждан", - указал он. В предстоящие дни, добавил вице-премьер, "вы сможете лично убедиться в этом и принять активное участие в наращивании сотрудничества по таким перспективным направлениям, как газ и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, зеленая экономика и высокие технологии". "Видим большие возможности в области устойчивого развития и сокращения выбросов парниковых газов. Россия последовательно реализует климатическую повестку как внутри страны, так и на международной арене", - добавил он. Чернышенко отметил, что стороны уделяют особое внимание туристическому потенциалу России и Китая. "Уверен, что туризм придаст новый импульс всем направлениям экономического сотрудничества России и Китая, для этого мы запускаем безвизовые групповые поездки", - сказал он. "Уважаемые друзья, уверен, что день бизнеса России и само ЭКСПО станут важной продуктивной площадкой для наращивания сотрудничества России и Китая, а договоренности, достигнутые сегодня предпринимателями, приведут к ускорению экономического роста и повышению качества жизни в наших странах", - подытожил он. Четырнадцатое ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия" с 23 по 27 августа проходит в городе Чанчунь китайской северо-восточной провинции Цзилинь.

https://ria.ru/20230823/chernyshenko-1891645838.html

https://ria.ru/20230815/kitay-1890181931.html

россия

китай

чанчунь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, чанчунь, дмитрий чернышенко, экономика