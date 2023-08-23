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Кадыров рассказал об успешной операции разведчиков "Ахмата" в тылу ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 23.08.2023 (обновлено: 19:37 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/kadyrov-1891825277.html
Кадыров рассказал об успешной операции разведчиков "Ахмата" в тылу ВСУ
Кадыров рассказал об успешной операции разведчиков "Ахмата" в тылу ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
Кадыров рассказал об успешной операции разведчиков "Ахмата" в тылу ВСУ
Разведчики спецназа "Ахмат" совершили успешную вылазку в тыл Вооруженных сил Украины на Кременском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:37
2023-08-23T19:37
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 23 авг — РИА Новости. Разведчики спецназа "Ахмат" совершили успешную вылазку в тыл Вооруженных сил Украины на Кременском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Славная охота разведчиков спецназа "Ахмат" на Кременском направлении. Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти пяти километров. В ходе своей вылазки парни обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили минометный расчет противника", – рассказал он.По словам Кадырова, люди, "хоть немного разбирающиеся в военном деле", поймут результативность итогов этой операции.Захваченный миномет бойцы забрали с собой в качестве трофея. По словам Кадырова, орудие исписано "нацистскими лозунгами и свастикой".В воскресенье Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении. По его словам, бойцы успешно отбивают атаки ВСУ и уничтожили десятки единиц техники.
https://ria.ru/20230807/dobrovoltsy-1888703097.html
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рамзан кадыров, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал об успешной операции разведчиков "Ахмата" в тылу ВСУ

Кадыров: разведчики "Ахмата" успешно совершили вылазку в тыл ВСУ на 5 километров

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 авг — РИА Новости. Разведчики спецназа "Ахмат" совершили успешную вылазку в тыл Вооруженных сил Украины на Кременском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Славная охота разведчиков спецназа "Ахмат" на Кременском направлении. Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти пяти километров. В ходе своей вылазки парни обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили минометный расчет противника", – рассказал он.
По словам Кадырова, люди, "хоть немного разбирающиеся в военном деле", поймут результативность итогов этой операции.
Захваченный миномет бойцы забрали с собой в качестве трофея. По словам Кадырова, орудие исписано "нацистскими лозунгами и свастикой".
В воскресенье Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении. По его словам, бойцы успешно отбивают атаки ВСУ и уничтожили десятки единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныЧеченская республика (Чечня)
 
 
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