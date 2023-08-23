https://ria.ru/20230823/kadyrov-1891825277.html

Кадыров рассказал об успешной операции разведчиков "Ахмата" в тылу ВСУ

Кадыров рассказал об успешной операции разведчиков "Ахмата" в тылу ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023

Кадыров рассказал об успешной операции разведчиков "Ахмата" в тылу ВСУ

Разведчики спецназа "Ахмат" совершили успешную вылазку в тыл Вооруженных сил Украины на Кременском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:37

2023-08-23T18:37

2023-08-23T19:37

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_976a2a5236cb08b1578293ff172ab744.jpg

ГРОЗНЫЙ, 23 авг — РИА Новости. Разведчики спецназа "Ахмат" совершили успешную вылазку в тыл Вооруженных сил Украины на Кременском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Славная охота разведчиков спецназа "Ахмат" на Кременском направлении. Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти пяти километров. В ходе своей вылазки парни обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили минометный расчет противника", – рассказал он.По словам Кадырова, люди, "хоть немного разбирающиеся в военном деле", поймут результативность итогов этой операции.Захваченный миномет бойцы забрали с собой в качестве трофея. По словам Кадырова, орудие исписано "нацистскими лозунгами и свастикой".В воскресенье Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении. По его словам, бойцы успешно отбивают атаки ВСУ и уничтожили десятки единиц техники.

https://ria.ru/20230807/dobrovoltsy-1888703097.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня)