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В Подмосковье мигрант избил девушку за короткие шорты во время пробежки - РИА Новости, 23.08.2023
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14:23 23.08.2023 (обновлено: 14:52 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/izbivshiy-1891751044.html
В Подмосковье мигрант избил девушку за короткие шорты во время пробежки
В Подмосковье мигрант избил девушку за короткие шорты во время пробежки - РИА Новости, 23.08.2023
В Подмосковье мигрант избил девушку за короткие шорты во время пробежки
В Подмосковье мигрант избил совершавшую пробежку девушку, сообщили на сайте "МВД медиа". РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:23
2023-08-23T14:52
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Подмосковье мигрант избил совершавшую пробежку девушку, сообщили на сайте "МВД медиа". "Сегодня в Московской области в дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку", — говорится в сообщении.Полиция задержала нападавшего, против него возбудили уголовное дело о нанесении побоев.Как рассказала сама пострадавшая в беседе с RT, мужчину не устроил ее внешний вид."Просто бежала, навстречу какой-то мужчина шел, как-то занимал большую часть дороги и как будто мешал мне пробежать. Я думала, он что-то хочет спросить, убираю наушник, смотрю на него. Он говорит: "Чего ты тут бегаешь, почему ты так одета?" Ну одета я по-спортивному, футболка, шорты. И потом, не дождавшись даже ответа моего, просто ударил мне в лицо", — сказала она.Как пишет телеканал, после нападения женщина отбежала от злоумышленника, но он продолжил ее преследовать. За пострадавшую вступились местные жители, одному из которых мигрант, объясняя мотивы своего поступка, заявил, что девушка не может быть спортсменкой.Муж пострадавшей сообщил телеканалу, что сам опросил людей, находившихся на спортплощадке в момент инцидента, и ищет записи с камер.
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московская область (подмосковье)
красногорск
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Россия
В Подмосковье мигрант избил девушку за короткие шорты во время пробежки

В Подмосковье полиция задержала мигранта, избившего девушку за пробежку в шортах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Подмосковье мигрант избил совершавшую пробежку девушку, сообщили на сайте "МВД медиа".
"Сегодня в Московской области в дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку", — говорится в сообщении.
Полиция задержала нападавшего, против него возбудили уголовное дело о нанесении побоев.
Как рассказала сама пострадавшая в беседе с RT, мужчину не устроил ее внешний вид.
«
"Просто бежала, навстречу какой-то мужчина шел, как-то занимал большую часть дороги и как будто мешал мне пробежать. Я думала, он что-то хочет спросить, убираю наушник, смотрю на него. Он говорит: "Чего ты тут бегаешь, почему ты так одета?" Ну одета я по-спортивному, футболка, шорты. И потом, не дождавшись даже ответа моего, просто ударил мне в лицо", — сказала она.
Как пишет телеканал, после нападения женщина отбежала от злоумышленника, но он продолжил ее преследовать. За пострадавшую вступились местные жители, одному из которых мигрант, объясняя мотивы своего поступка, заявил, что девушка не может быть спортсменкой.
Муж пострадавшей сообщил телеканалу, что сам опросил людей, находившихся на спортплощадке в момент инцидента, и ищет записи с камер.
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