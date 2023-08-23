https://ria.ru/20230823/informbezopasnost-1891745866.html

Госорганы будут ежемесячно рассчитывать показатель своей информбезопасности

Госорганы будут ежемесячно рассчитывать показатель своей информбезопасности - РИА Новости, 23.08.2023

Госорганы будут ежемесячно рассчитывать показатель своей информбезопасности

Государственные органы России будут каждый месяц рассчитывать показатель "Информационная безопасность" для своего ведомства, он вошел в оперативный рейтинг... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:56

2023-08-23T13:56

2023-08-23T13:56

общество

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Государственные органы России будут каждый месяц рассчитывать показатель "Информационная безопасность" для своего ведомства, он вошел в оперативный рейтинг руководителей цифровой трансформации (РЦТ) в июле 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры. "Показатель "Информационная безопасность" вошел в оперативный рейтинг руководителей цифровой трансформации в июле 2023 года, и рассчитываться он будет на ежемесячной основе", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что в этот показатель будут входить такие параметры, как создание структурного подразделения по обеспечению информационной безопасности (ИБ), возложение полномочий по обеспечению ИБ на замруководителя ведомства, обеспечение импортозамещения в этой сфере. Также будут оцениваться мероприятия по оценке уровня защищенности систем. "Создание отдельного рейтинга в сфере информационной безопасности не планируется", - добавили в Минцифры. Рейтинг руководителей цифровой трансформации появился в 2021 году, он оценивает качество подготовки ведомственных программ в этой сфере, степень кадровой обеспеченности, успешные проекты в сфере искусственного интеллекта и другие показатели.

https://ria.ru/20230707/sovfed-1882835789.html

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