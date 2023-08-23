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В России ускорилась годовая инфляция - РИА Новости, 23.08.2023
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19:28 23.08.2023 (обновлено: 19:40 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/inflyatsiya-1891834494.html
В России ускорилась годовая инфляция
В России ускорилась годовая инфляция - РИА Новости, 23.08.2023
В России ускорилась годовая инфляция
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,88% на 21 августа с 4,66% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:28
2023-08-23T19:40
экономика
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,88% на 21 августа с 4,66% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 15 по 21 августа 2023 года инфляция замедлилась до 0,09% (0,1% на неделе с 8 по 14 августа 2023 года). Год к году инфляция составила 4,88% после 4,66%", - говорится в документе. Авторы обзора указывают, что в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,02% вслед за увеличением темпов снижения цен на плодоовощную продукцию. "На остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели при повышенных темпах удорожания мясопродуктов (особенно свинины и мяса кур), а также яиц. Также продолжилось удорожание масложировой продукции и хлебобулочных изделий. При этом продолжили снижаться цены на молочную продукцию и муку, подешевели кондитерские изделия, замедлился рост цен на сахар и крупы", - отмечают в министерстве. Что касается непродовольственных товаров, то недельная инфляция составила 0,3% на фоне продолжающегося роста стоимости легковых автомобилей (0,44% после 0,22%), строительных материалов (0,40% после 0,24%) и медицинских товаров. При этом в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены несколько снизились, заключили в министерстве. Накануне президент России Владимир Путин говорил, что инфляционные риски в РФ растут и задача по сдерживанию роста цен выходит на первый план. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам текущего года составит 5-6,5%. При этом регулятор отмечал, что годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений месячных приростов цен лета – осени 2022 года.
https://ria.ru/20230822/riski-1891570917.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России ускорилась годовая инфляция

МЭР: инфляция в России в годовом выражении на 21 августа ускорилась до 4,88%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,88% на 21 августа с 4,66% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
«
"На неделе с 15 по 21 августа 2023 года инфляция замедлилась до 0,09% (0,1% на неделе с 8 по 14 августа 2023 года). Год к году инфляция составила 4,88% после 4,66%", - говорится в документе.
Авторы обзора указывают, что в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,02% вслед за увеличением темпов снижения цен на плодоовощную продукцию.
«
"На остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели при повышенных темпах удорожания мясопродуктов (особенно свинины и мяса кур), а также яиц. Также продолжилось удорожание масложировой продукции и хлебобулочных изделий. При этом продолжили снижаться цены на молочную продукцию и муку, подешевели кондитерские изделия, замедлился рост цен на сахар и крупы", - отмечают в министерстве.
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Что касается непродовольственных товаров, то недельная инфляция составила 0,3% на фоне продолжающегося роста стоимости легковых автомобилей (0,44% после 0,22%), строительных материалов (0,40% после 0,24%) и медицинских товаров. При этом в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены несколько снизились, заключили в министерстве.
Накануне президент России Владимир Путин говорил, что инфляционные риски в РФ растут и задача по сдерживанию роста цен выходит на первый план.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам текущего года составит 5-6,5%. При этом регулятор отмечал, что годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений месячных приростов цен лета – осени 2022 года.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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