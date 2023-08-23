https://ria.ru/20230823/inflyatsiya-1891834494.html

В России ускорилась годовая инфляция

В России ускорилась годовая инфляция - РИА Новости, 23.08.2023

В России ускорилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,88% на 21 августа с 4,66% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:28

2023-08-23T19:28

2023-08-23T19:40

экономика

россия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,88% на 21 августа с 4,66% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 15 по 21 августа 2023 года инфляция замедлилась до 0,09% (0,1% на неделе с 8 по 14 августа 2023 года). Год к году инфляция составила 4,88% после 4,66%", - говорится в документе. Авторы обзора указывают, что в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,02% вслед за увеличением темпов снижения цен на плодоовощную продукцию. "На остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели при повышенных темпах удорожания мясопродуктов (особенно свинины и мяса кур), а также яиц. Также продолжилось удорожание масложировой продукции и хлебобулочных изделий. При этом продолжили снижаться цены на молочную продукцию и муку, подешевели кондитерские изделия, замедлился рост цен на сахар и крупы", - отмечают в министерстве. Что касается непродовольственных товаров, то недельная инфляция составила 0,3% на фоне продолжающегося роста стоимости легковых автомобилей (0,44% после 0,22%), строительных материалов (0,40% после 0,24%) и медицинских товаров. При этом в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены несколько снизились, заключили в министерстве. Накануне президент России Владимир Путин говорил, что инфляционные риски в РФ растут и задача по сдерживанию роста цен выходит на первый план. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам текущего года составит 5-6,5%. При этом регулятор отмечал, что годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений месячных приростов цен лета – осени 2022 года.

https://ria.ru/20230822/riski-1891570917.html

https://ria.ru/20230823/inflyatsiya-1891832132.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)