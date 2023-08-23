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На Украине упростили процедуру пропуска военных грузов через таможню
На Украине упростили процедуру пропуска военных грузов через таможню - РИА Новости, 23.08.2023
На Украине упростили процедуру пропуска военных грузов через таможню
Парламент Украины принял изменения в таможенный кодекс, которые разрешают при таможенном оформлении военных грузов стран-членов ЕС и НАТО вместо таможенной... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:49
2023-08-23T17:49
2023-08-23T17:49
украина
даниил гетманцев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Парламент Украины принял изменения в таможенный кодекс, которые разрешают при таможенном оформлении военных грузов стран-членов ЕС и НАТО вместо таможенной декларации использовать форму государства, из которого направляются грузы, сообщил в среду депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. "Верховная рада приняла в целом как закон проект "о внесении изменений в таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно унификации к европейским и Североатлантическим стандартам процедур декларирования военной техники и других товаров", - написал Гетманцев. Он отметил, что документ был разработан для выполнения взятого Украиной стратегического курса на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. "Реализация таких целей обеспечивается, в частности, как путем проведения многонациональных учений на территории Украины с привлечением подразделений Вооруженных сил государств-членов ЕС и НАТО, так и участием Вооруженных Сил Украины в проведении учений на территории государств-членов ЕС и НАТО", - отметил депутат. По его словам, документ предлагает разрешить при таможенном оформлении грузов вооруженных сил государств-членов ЕС, НАТО, допущенных на территорию Украины, вместо таможенной декларации использовать "форму 302 по форме государства, из которого направляются подразделения". "Установить, что применение формы 302 разрешается в таможенных режимах временного ввоза, временного вывоза, реэкспорта, реимпорта и транзита", - пояснил Гетманцев.
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889641814.html
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украина, даниил гетманцев, евросоюз, верховная рада украины, в мире, нато
Украина, Даниил Гетманцев, Евросоюз, Верховная Рада Украины, В мире, НАТО
На Украине упростили процедуру пропуска военных грузов через таможню
Рада упростила процедуру пропуска через таможню военных грузов из стран НАТО
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Парламент Украины принял изменения в таможенный кодекс, которые разрешают при таможенном оформлении военных грузов стран-членов ЕС и НАТО вместо таможенной декларации использовать форму государства, из которого направляются грузы, сообщил в среду депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале
.
"Верховная рада приняла в целом как закон проект "о внесении изменений в таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно унификации к европейским и Североатлантическим стандартам процедур декларирования военной техники и других товаров", - написал Гетманцев.
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Он отметил, что документ был разработан для выполнения взятого Украиной стратегического курса на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.
"Реализация таких целей обеспечивается, в частности, как путем проведения многонациональных учений на территории Украины с привлечением подразделений Вооруженных сил государств-членов ЕС и НАТО, так и участием Вооруженных Сил Украины в проведении учений на территории государств-членов ЕС и НАТО", - отметил депутат.
По его словам, документ предлагает разрешить при таможенном оформлении грузов вооруженных сил государств-членов ЕС, НАТО, допущенных на территорию Украины, вместо таможенной декларации использовать "форму 302 по форме государства, из которого направляются подразделения".
"Установить, что применение формы 302 разрешается в таможенных режимах временного ввоза, временного вывоза, реэкспорта, реимпорта и транзита", - пояснил Гетманцев.
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