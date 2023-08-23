https://ria.ru/20230823/gruppa_russ-1891712283.html
Региональная сеть Группы Russ насчитывает 570 цифровых экранов в 74 городах
Региональная сеть Группы Russ насчитывает 570 цифровых экранов в 74 городах - РИА Новости, 23.08.2023
Региональная сеть Группы Russ насчитывает 570 цифровых экранов в 74 городах
Региональная сеть Группы Russ в настоящее время объединяет 74 города, где суммарно размещено порядка 570 цифровых экранов; лидерами сети по количеству... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:31
2023-08-23T12:31
2023-08-23T12:31
россия
екатеринбург
ростов-на-дону
краснодар
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Региональная сеть Группы Russ в настоящее время объединяет 74 города, где суммарно размещено порядка 570 цифровых экранов; лидерами сети по количеству установленного инвентаря наружной рекламы стали Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Барнаул и Волгоград, сообщает пресс-служба Russ. "В список региональных городов-лидеров по количеству инвентаря наружной рекламы Russ входят Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Барнаул и Волгоград. В начале лета к региональной сети Russ добавились Нижний Тагил, Тамбов, Ставрополь, и на сегодняшний день она охватывает 74 города", - говорится в сообщении. Как отметил коммерческий директор Группы Russ Борис Пешняк, в третьем квартале текущего года в планах компании увеличение количества цифрового инвентаря в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Воронеже, Хабаровске и других городах. "Свои первые цифровые конструкции компания установит в Костроме и Великом Новгороде", - добавил он. Как указали в компании, интерес к наружной рекламе в российских городах подтверждает динамика ее роста. Так, в 2022 году увеличение объемов региональной наружной рекламы, по сравнению с предыдущим годом, по данным AdMetrix, составило 9%. По экспертным оценкам Russ, в 2023 году он приблизится к показателю в 20%. Если в 2021 году Группа Russ в регионах была представлена 43 цифровыми экранами, то в прошлом году их количество выросло до 398, а на сегодняшний день - до 570. Эксперты Russ считают, что причины увеличения ООН–рекламы в регионах напрямую связаны с ростом экономики, развитием малого и среднего бизнеса, возрастанием экономического потенциала регионов, а также с развитием внутреннего туризма. Кроме того, с уходом ряда зарубежных интернет-платформ рекламодатели обратили внимание на классический канал наружной рекламы, который стал более технологичным и удобным для использования – как при помощи автоматизированной закупки рекламного инвентаря, так и благодаря повышению прозрачности измерений.
https://ria.ru/20230811/reklama-1889541038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, ростов-на-дону, краснодар
Россия, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Региональная сеть Группы Russ в настоящее время объединяет 74 города, где суммарно размещено порядка 570 цифровых экранов; лидерами сети по количеству установленного инвентаря наружной рекламы стали Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Барнаул и Волгоград, сообщает пресс-служба Russ.
"В список региональных городов-лидеров по количеству инвентаря наружной рекламы Russ входят Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Барнаул и Волгоград. В начале лета к региональной сети Russ добавились Нижний Тагил
, Тамбов
, Ставрополь
, и на сегодняшний день она охватывает 74 города", - говорится в сообщении.
Группа Russ оценила эффективность рекламы в бизнес-центрах
Как отметил коммерческий директор Группы Russ Борис Пешняк, в третьем квартале текущего года в планах компании увеличение количества цифрового инвентаря в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде
, Новосибирске
, Омске
, Воронеже
, Хабаровске
и других городах. "Свои первые цифровые конструкции компания установит в Костроме
и Великом Новгороде", - добавил он.
Как указали в компании, интерес к наружной рекламе в российских городах подтверждает динамика ее роста. Так, в 2022 году увеличение объемов региональной наружной рекламы, по сравнению с предыдущим годом, по данным AdMetrix, составило 9%. По экспертным оценкам Russ, в 2023 году он приблизится к показателю в 20%. Если в 2021 году Группа Russ в регионах была представлена 43 цифровыми экранами, то в прошлом году их количество выросло до 398, а на сегодняшний день - до 570.
Эксперты Russ считают, что причины увеличения ООН–рекламы в регионах напрямую связаны с ростом экономики, развитием малого и среднего бизнеса, возрастанием экономического потенциала регионов, а также с развитием внутреннего туризма. Кроме того, с уходом ряда зарубежных интернет-платформ рекламодатели обратили внимание на классический канал наружной рекламы, который стал более технологичным и удобным для использования – как при помощи автоматизированной закупки рекламного инвентаря, так и благодаря повышению прозрачности измерений.