https://ria.ru/20230823/gostinitsy-1891743245.html

В российских гостиницах стало больше туристов

В российских гостиницах стало больше туристов - РИА Новости, 23.08.2023

В российских гостиницах стало больше туристов

Количество размещенных в гостиницах России туристов в первом полугодии 2023 года увеличилось более чем на 16 процентов, сообщил в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:46

2023-08-23T13:46

2023-08-23T13:46

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Количество размещенных в гостиницах России туристов в первом полугодии 2023 года увеличилось более чем на 16 процентов, сообщил в ходе пресс-конференции замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "После ковидного кризиса, который отрасль успешно преодолела, начался, конечно, новый этап развития. После снятия ряда ограничительных мер отрасль индустрии гостеприимства показывает впечатляющие темпы роста. Мы видели это в прошлом году, рост продолжается и в этом году. По итогам первого полугодия... больше 16 процентов увеличение количества размещенных в гостиницах туристов", – сказал Вахруков. В конце июля президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщал, что туристический сезон в России протекает успешно. Он уточнял, что самым популярным видом летнего отдыха для россиян продолжает оставаться пляжный. По его данным, курортные места Краснодарского края, Сочи заполнены практически на 70-80 процентов, Анапа, Адлер, Геленджик – на 90-100 процентов. По словам Уманского, отели Крыма, испытывавшие проблемы с заполняемостью в начале года, с наступлением июля получили приток туристов.

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новости - туризм, коммерческая недвижимость, россия, краснодарский край, сочи, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм