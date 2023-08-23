Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования
Памфилова: в шести регионах досрочно проголосовало 2 754 избирателя
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 2 700 жителей шести регионов России, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на сентябрьских выборах, с 20 августа началось досрочное голосование на таких территориях в 29 субъектах РФ, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"На сей момент в шести регионах – в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Мурманской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе на избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных и отдаленных местностях, досрочно проголосовало 2 754 избирателя", - сказала Памфилова на заседании в среду.
Глава ЦИК напомнила, что досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях началось с 20 августа на территории 29 субъектов РФ.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.