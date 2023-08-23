https://ria.ru/20230823/golosovanie-1891696663.html

Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования

Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования - РИА Новости, 23.08.2023

Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования

Более 2 700 жителей шести регионов России, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на сентябрьских выборах, с 20... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:35

2023-08-23T11:35

2023-08-23T11:35

политика

россия

красноярский край

мурманская область

элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 2 700 жителей шести регионов России, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на сентябрьских выборах, с 20 августа началось досрочное голосование на таких территориях в 29 субъектах РФ, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. "На сей момент в шести регионах – в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Мурманской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе на избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных и отдаленных местностях, досрочно проголосовало 2 754 избирателя", - сказала Памфилова на заседании в среду. Глава ЦИК напомнила, что досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях началось с 20 августа на территории 29 субъектов РФ. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230823/vybory-1891695310.html

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, красноярский край, мурманская область, элла памфилова, госдума рф