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Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования - РИА Новости, 23.08.2023
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11:35 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/golosovanie-1891696663.html
Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования
Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования - РИА Новости, 23.08.2023
Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования
Более 2 700 жителей шести регионов России, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на сентябрьских выборах, с 20... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:35
2023-08-23T11:35
политика
россия
красноярский край
мурманская область
элла памфилова
госдума рф
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 2 700 жителей шести регионов России, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на сентябрьских выборах, с 20 августа началось досрочное голосование на таких территориях в 29 субъектах РФ, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. "На сей момент в шести регионах – в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Мурманской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе на избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных и отдаленных местностях, досрочно проголосовало 2 754 избирателя", - сказала Памфилова на заседании в среду. Глава ЦИК напомнила, что досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях началось с 20 августа на территории 29 субъектов РФ. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230823/vybory-1891695310.html
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политика, россия, красноярский край, мурманская область, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Красноярский край, Мурманская область, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования

Памфилова: в шести регионах досрочно проголосовало 2 754 избирателя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 2 700 жителей шести регионов России, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на сентябрьских выборах, с 20 августа началось досрочное голосование на таких территориях в 29 субъектах РФ, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"На сей момент в шести регионах – в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Мурманской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе на избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных и отдаленных местностях, досрочно проголосовало 2 754 избирателя", - сказала Памфилова на заседании в среду.
Урна для голосования - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
На сентябрьские выборы зарегистрировали более 81 тысячи кандидатов
Вчера, 11:32
Глава ЦИК напомнила, что досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях началось с 20 августа на территории 29 субъектов РФ.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
ЦИК завершает создание цифровой платформы ГАС "Выборы"
Вчера, 11:14
 
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