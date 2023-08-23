https://ria.ru/20230823/gladkov-1891725718.html

ВСУ за сутки сбросили с дронов не менее 18 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки сбросили с дронов не менее 18 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ за сутки сбросили с дронов не менее 18 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки сбросили с беспилотников по территории Белгородской области не менее 18 снарядов, один беспилотник самолетного типа был... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:56

2023-08-23T12:56

2023-08-23T13:43

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки сбросили с беспилотников по территории Белгородской области не менее 18 снарядов, один беспилотник самолетного типа был сбит, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В среду он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе за 22 августа. Шесть приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 90, в том числе 18 взрывных устройств было сброшено с дронов. Как ранее информировал губернатор, трое мирных жителей погибли во время атаки украинского беспилотника на санаторий в селе Лавы Валуйского округа. Двое мужчин скончались на месте, за жизнь третьего пострадавшего до последнего боролись врачи. Он умер в больнице. "В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – два. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств. В хуторе Варишкин противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство... В Валуйском городском округе на территорию санатория в селе Лавы с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса", - написал Гладков. В Волоконовском районе, по словам губернатора, окраину хутора Старый обстреляли 13 раз из миномета. В Грайворонском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов, по селу Дроновка – два. Беспилотник самолетного типа был сбит между селами Ивановская Лисица и Антоновка. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, добавил глава области. Как уточнил губернатор, в Краснояружском районе 11 раз из миномета обстреляна окраина села Поповка, также с БПЛА сброшено 5 осколочных боеприпасов. По окраине села Староселье зафиксирован прилет 4 артиллерийских снарядов. Кроме того, как отметил Гладков, противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас в этой же местности. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Новая Таволжанка – 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попал хутор Панков – зафиксировано 9 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи", - написал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891467345.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков