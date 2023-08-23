https://ria.ru/20230823/gazifikatsiya-1891635945.html

Балицкий пообещал завершить газификацию Запорожской области через год

Балицкий пообещал завершить газификацию Запорожской области через год - РИА Новости, 23.08.2023

Балицкий пообещал завершить газификацию Запорожской области через год

Власти Запорожской области намерены завершить полную газификацию региона через год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:39

2023-08-23T02:39

2023-08-23T02:41

запорожская область

россия

приморский район

евгений балицкий

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены завершить полную газификацию региона через год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Евгений Балицкий. Во время встречи с Балицким глава государства поинтересовался ситуацией с газификацией области. "У нас четыре района пока еще не газифицированы из 13, частично не газифицированы. Это юг – Приморский район и выше. Мы продолжим газификацию… Мы рассчитываем в ближайший, думаю, что год, мы выполним. У нас будет газификация, честно говорю, до 100%", - сказал Балицкий во время встречи с главой государства в Кремле. Президент выразил уверенность, что властям Запорожской области удастся реализовать эти планы.

https://ria.ru/20230823/putin-1891635368.html

запорожская область

россия

приморский район

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запорожская область, россия, приморский район, евгений балицкий, владимир путин