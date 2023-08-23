Рейтинг@Mail.ru
Балицкий пообещал завершить газификацию Запорожской области через год - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 23.08.2023 (обновлено: 02:41 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/gazifikatsiya-1891635945.html
Балицкий пообещал завершить газификацию Запорожской области через год
Балицкий пообещал завершить газификацию Запорожской области через год - РИА Новости, 23.08.2023
Балицкий пообещал завершить газификацию Запорожской области через год
Власти Запорожской области намерены завершить полную газификацию региона через год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:39
2023-08-23T02:41
запорожская область
россия
приморский район
евгений балицкий
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735288695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65c06ae8470648df7dc52f3a6d60ca08.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены завершить полную газификацию региона через год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Евгений Балицкий. Во время встречи с Балицким глава государства поинтересовался ситуацией с газификацией области. "У нас четыре района пока еще не газифицированы из 13, частично не газифицированы. Это юг – Приморский район и выше. Мы продолжим газификацию… Мы рассчитываем в ближайший, думаю, что год, мы выполним. У нас будет газификация, честно говорю, до 100%", - сказал Балицкий во время встречи с главой государства в Кремле. Президент выразил уверенность, что властям Запорожской области удастся реализовать эти планы.
https://ria.ru/20230823/putin-1891635368.html
запорожская область
россия
приморский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735288695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35b0f1d10115cc5d034e4a44127cf8ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, приморский район, евгений балицкий, владимир путин
Запорожская область, Россия, Приморский район, Евгений Балицкий, Владимир Путин
Балицкий пообещал завершить газификацию Запорожской области через год

Балицкий пообещал Путину завершить полную газификацию региона через год

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНеподключенные газовые трубы и газовый счетчик
Неподключенные газовые трубы и газовый счетчик - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Неподключенные газовые трубы и газовый счетчик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены завершить полную газификацию региона через год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Во время встречи с Балицким глава государства поинтересовался ситуацией с газификацией области.
"У нас четыре района пока еще не газифицированы из 13, частично не газифицированы. Это юг – Приморский район и выше. Мы продолжим газификацию… Мы рассчитываем в ближайший, думаю, что год, мы выполним. У нас будет газификация, честно говорю, до 100%", - сказал Балицкий во время встречи с главой государства в Кремле.
Президент выразил уверенность, что властям Запорожской области удастся реализовать эти планы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Путин оценил работу команды Балицкого в Запорожской области
02:19
 
Запорожская областьРоссияПриморский районЕвгений БалицкийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала