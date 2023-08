https://ria.ru/20230823/gavayi-1891631508.html

Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине

Читатели издания New York Post предложили жителям Гавайев "присоединиться" к Украине ради получения помощи от американского правительства. РИА Новости, 23.08.2023

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Читатели издания New York Post предложили жителям Гавайев "присоединиться" к Украине ради получения помощи от американского правительства.Как говорится в статье NYP, президент США Джо Байден, приехавший на пострадавший от пожаров остров Мауи, столкнулся с недовольством местных жителей, которые раскритиковали медленную реакцию правительства и недостаточную помощь. "Если народ не увидит сочувствия к жертвам со стороны лидеров страны, это может иметь серьезные политические последствия", - отмечается в статье.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Последствия пожаров на Гавайях ужасают, вот только Байдена больше всего волнует Украина", - написал пользователь Been There Done That."А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!" – заметила Lili Margin."Миллиарды долларов для Украины. Сколько времени Байдену потребовалось, чтобы посетить штат Огайо, где с рельсов сошел поезд, нагруженный токсичными веществами? А как насчет южной границы США? Может быть, Байдену не хочется туда ехать, потому что там он не сумеет ничего заработать?" – задался вопросом Patrick Mrowczynski."Что ж, гавайцы проголосовали за демократа. По сути, они получили то, за что голосовали. У Соединенных Штатов есть деньги на Украину и нелегалов, но только не на своих собственных граждан. Сегодня все становится политическим оружием, абсолютно все", - подчеркнул Bat."Жителям Мауи – по 700 долларов на семью. А жителям Украины – 113 миллиардов. Вполне соразмерно, если учесть, что семья Байдена получает щедрые откаты от коррумпированных украинцев, а от жителей Мауи – ничего. Важно, с какой стороны на это смотреть, ребята", - посетовал The Profit Jo Say Ah."Фотография Байдена, стоящего на подиуме в окружении своих лакеев на фоне обугленных руин, – это красноречивая характеристика всего его президентства", - резюмировал Tim Mansfield.Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Байдена критиковали за слишком позднюю публичную реакцию на пожар: президент США впервые высказался по теме почти через неделю, а до этого с улыбкой отказался комментировать рост числа погибшихПолный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

