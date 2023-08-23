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Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине - РИА Новости, 23.08.2023
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01:16 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/gavayi-1891631508.html
Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине
Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине - РИА Новости, 23.08.2023
Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине
Читатели издания New York Post предложили жителям Гавайев "присоединиться" к Украине ради получения помощи от американского правительства. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:16
2023-08-23T01:16
в мире
украина
гавайи
сша
джо байден
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Читатели издания New York Post предложили жителям Гавайев "присоединиться" к Украине ради получения помощи от американского правительства.Как говорится в статье NYP, президент США Джо Байден, приехавший на пострадавший от пожаров остров Мауи, столкнулся с недовольством местных жителей, которые раскритиковали медленную реакцию правительства и недостаточную помощь. "Если народ не увидит сочувствия к жертвам со стороны лидеров страны, это может иметь серьезные политические последствия", - отмечается в статье.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Последствия пожаров на Гавайях ужасают, вот только Байдена больше всего волнует Украина", - написал пользователь Been There Done That."А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!" – заметила Lili Margin."Миллиарды долларов для Украины. Сколько времени Байдену потребовалось, чтобы посетить штат Огайо, где с рельсов сошел поезд, нагруженный токсичными веществами? А как насчет южной границы США? Может быть, Байдену не хочется туда ехать, потому что там он не сумеет ничего заработать?" – задался вопросом Patrick Mrowczynski."Что ж, гавайцы проголосовали за демократа. По сути, они получили то, за что голосовали. У Соединенных Штатов есть деньги на Украину и нелегалов, но только не на своих собственных граждан. Сегодня все становится политическим оружием, абсолютно все", - подчеркнул Bat."Жителям Мауи – по 700 долларов на семью. А жителям Украины – 113 миллиардов. Вполне соразмерно, если учесть, что семья Байдена получает щедрые откаты от коррумпированных украинцев, а от жителей Мауи – ничего. Важно, с какой стороны на это смотреть, ребята", - посетовал The Profit Jo Say Ah."Фотография Байдена, стоящего на подиуме в окружении своих лакеев на фоне обугленных руин, – это красноречивая характеристика всего его президентства", - резюмировал Tim Mansfield.Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Байдена критиковали за слишком позднюю публичную реакцию на пожар: президент США впервые высказался по теме почти через неделю, а до этого с улыбкой отказался комментировать рост числа погибшихПолный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230822/bayden-1891418633.html
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в мире, украина, гавайи, сша, джо байден
В мире, Украина, Гавайи, США, Джо Байден
Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине

Читатели NYP предложили жителям Гавайев присоединиться к Украине ради помощи

© AP Photo / Rick BowmerПоследствия пожаров на Гавайях
Последствия пожаров на Гавайях - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Rick Bowmer
Последствия пожаров на Гавайях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Читатели издания New York Post предложили жителям Гавайев "присоединиться" к Украине ради получения помощи от американского правительства.
Как говорится в статье NYP, президент США Джо Байден, приехавший на пострадавший от пожаров остров Мауи, столкнулся с недовольством местных жителей, которые раскритиковали медленную реакцию правительства и недостаточную помощь. "Если народ не увидит сочувствия к жертвам со стороны лидеров страны, это может иметь серьезные политические последствия", - отмечается в статье.
Президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден в Лахайне, Гавайи. 21 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Байдена на Гавайях встретили плакатами с нецензурной бранью
Вчера, 04:09
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Последствия пожаров на Гавайях ужасают, вот только Байдена больше всего волнует Украина", - написал пользователь Been There Done That.
"А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!" – заметила Lili Margin.
"Миллиарды долларов для Украины. Сколько времени Байдену потребовалось, чтобы посетить штат Огайо, где с рельсов сошел поезд, нагруженный токсичными веществами? А как насчет южной границы США? Может быть, Байдену не хочется туда ехать, потому что там он не сумеет ничего заработать?" – задался вопросом Patrick Mrowczynski.
"Что ж, гавайцы проголосовали за демократа. По сути, они получили то, за что голосовали. У Соединенных Штатов есть деньги на Украину и нелегалов, но только не на своих собственных граждан. Сегодня все становится политическим оружием, абсолютно все", - подчеркнул Bat.
"Жителям Мауи – по 700 долларов на семью. А жителям Украины – 113 миллиардов. Вполне соразмерно, если учесть, что семья Байдена получает щедрые откаты от коррумпированных украинцев, а от жителей Мауи – ничего. Важно, с какой стороны на это смотреть, ребята", - посетовал The Profit Jo Say Ah.
"Фотография Байдена, стоящего на подиуме в окружении своих лакеев на фоне обугленных руин, – это красноречивая характеристика всего его президентства", - резюмировал Tim Mansfield.
Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Байдена критиковали за слишком позднюю публичную реакцию на пожар: президент США впервые высказался по теме почти через неделю, а до этого с улыбкой отказался комментировать рост числа погибших
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Вырыл себе яму. Украина предрешила судьбу Байдена
20 августа, 08:00
 
В миреУкраинаГавайиСШАДжо Байден
 
 
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