https://ria.ru/20230823/gaubitsy-1891643284.html
Российские военные уничтожили две гаубицы и БТР западного производства
Российские военные уничтожили две гаубицы и БТР западного производства - РИА Новости, 23.08.2023
Российские военные уничтожили две гаубицы и БТР западного производства
Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:07
2023-08-23T05:07
2023-08-23T05:07
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза "Октябрь", сообщил в среду РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица M777 в районе Ровнополя (ДНР), барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена буксируемая гаубица FH70 иностранного производства в районе южнее Темировки (Запорожская область)", - сообщил Чехов. Кроме того, ударными беспилотниками в районе совхоза "Октябрь" (ДНР) уничтожен американский бронетранспортер M113. "Расчетом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также применением ПЗРК "Верба" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Лелека", - добавил Чехов.
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, запорожская область
Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Российские военные уничтожили две гаубицы и БТР западного производства
Группировка "Восток" уничтожила гаубицы M777 и FH70 и бронетранспортер M113
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза "Октябрь", сообщил в среду РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
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"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица M777 в районе Ровнополя (ДНР), барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена буксируемая гаубица FH70 иностранного производства в районе южнее Темировки (Запорожская область)", - сообщил Чехов.
Кроме того, ударными беспилотниками в районе совхоза "Октябрь" (ДНР) уничтожен американский бронетранспортер M113.
"Расчетом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также применением ПЗРК "Верба" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Лелека", - добавил Чехов.
Группировка "Восток" уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ