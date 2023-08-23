https://ria.ru/20230823/gaubitsy-1891643284.html

Российские военные уничтожили две гаубицы и БТР западного производства

Российские военные уничтожили две гаубицы и БТР западного производства - РИА Новости, 23.08.2023

Российские военные уничтожили две гаубицы и БТР западного производства

Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T05:07

2023-08-23T05:07

2023-08-23T05:07

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884147623_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_acc1758d7eb240da69e0e3e13138674e.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза "Октябрь", сообщил в среду РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица M777 в районе Ровнополя (ДНР), барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена буксируемая гаубица FH70 иностранного производства в районе южнее Темировки (Запорожская область)", - сообщил Чехов. Кроме того, ударными беспилотниками в районе совхоза "Октябрь" (ДНР) уничтожен американский бронетранспортер M113. "Расчетом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также применением ПЗРК "Верба" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Лелека", - добавил Чехов.

https://ria.ru/20230823/vostok-1891642924.html

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, донецкая народная республика, запорожская область