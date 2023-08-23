https://ria.ru/20230823/frantsiya-1891757435.html

Во Франции побит новый температурный рекорд

Во Франции побит новый температурный рекорд - РИА Новости, 23.08.2023

Во Франции побит новый температурный рекорд

Во Франции поставлен новый температурный рекорд, вторник стал самым жарким днем во второй половине августа в истории, сообщила Национальная метеорологическая... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:50

2023-08-23T14:50

2023-08-23T14:50

в мире

франция

тулуза

элизабет борн

всемирная метеорологическая организация

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/80/1555988090_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b021caf4df58674e9aef56fab781e7dc.jpg

ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Во Франции поставлен новый температурный рекорд, вторник стал самым жарким днем во второй половине августа в истории, сообщила Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" на своей странице в Twitter. "Национальный термический индекс, введенный в 1947 году, во вторник достиг 27,1 градуса - никогда прежде не зарегистрированного после 15 августа уровня температур", - сообщила она. Предыдущий рекорд был поставлен в понедельник, индекс составил 26,63 градуса. Средние национальные температуры поднимались выше лишь 24 раза за всю историю метеорологических измерений, но никогда такая жара не была отмечена во второй половине августа, сообщает метеослужба. В среду 19 из 96 департаментов Франции присвоен наивысший, "красный", уровень климатической опасности, еще в 37 он находится на среднем, "оранжевом", уровне. Рекордные температуры уже были отмечены в Тулузе (42 градуса), департаментах Воклюз (42,7 градуса) и Од (42,5 градуса) на юге страны. На Лазурном берегу температуры ночью не опустились ниже 30 градусов. В департаменте Дром, где метеорологи зафиксировали жару в 43,5 градуса, декретом префектуры до нового распоряжения запретили все спортивные мероприятия, а все культурные мероприятия и концерты разрешили начинать лишь после 6 часов вечера. Как отметила премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире радиостанции France Bleu, на фоне климатических изменений "необходимо готовиться к повторяющимся эпизодам жары". Она сообщила, что правительство ускорит работу по улучшению термоизоляции зданий, в особенности, в условиях плотной городской застройки. Министр сообщила при этом, что число обращений в больницы страны не увеличилось на фоне рекордно высоких температур. "Красный" статус означает, что регион переживает "исключительный эпизод жары, отличающейся интенсивностью, длительностью и географической протяженностью", что представляет риск для здоровья граждан вплоть до риска повышенной смертности, а также иные последствия в виде засухи, перебоев с питьевой водой и так далее. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

https://ria.ru/20230821/turtsiya-1891239750.html

https://ria.ru/20230724/zhara-1885923877.html

франция

тулуза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, тулуза, элизабет борн, всемирная метеорологическая организация, оон