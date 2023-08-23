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На Украине более 500 населенных пунктов остались без электроснабжения - РИА Новости, 23.08.2023
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13:48 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/elektrosnabzhenie-1891744522.html
На Украине более 500 населенных пунктов остались без электроснабжения
На Украине более 500 населенных пунктов остались без электроснабжения - РИА Новости, 23.08.2023
На Украине более 500 населенных пунктов остались без электроснабжения
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в телеграм-канале об отсутствии электроснабжения в 542 населенных пунктах на Украине, в том числе в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:48
2023-08-23T13:48
украина
ивано-франковская область
словакия
укрэнерго
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в телеграм-канале об отсутствии электроснабжения в 542 населенных пунктах на Украине, в том числе в результате непогоды. "По состоянию на утро из-за погодных условий обесточены более 130 населенных пунктов в двух областях, из-за боевых действий – 412 населенных пунктов", - говорится в сообщении компании. В компании уточнили, что свет отсутствует в том числе в Сумской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях. По данным "Укрэнерго", в среду Украина импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии в вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 467 МВт. Экспорт отсутствует.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, ивано-франковская область, словакия, укрэнерго
Украина, Ивано-Франковская область, Словакия, Укрэнерго
На Украине более 500 населенных пунктов остались без электроснабжения

Укрэнерго: 542 населенных пункта остались без электроснабжения

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в телеграм-канале об отсутствии электроснабжения в 542 населенных пунктах на Украине, в том числе в результате непогоды.
"По состоянию на утро из-за погодных условий обесточены более 130 населенных пунктов в двух областях, из-за боевых действий – 412 населенных пунктов", - говорится в сообщении компании.
В компании уточнили, что свет отсутствует в том числе в Сумской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях.
По данным "Укрэнерго", в среду Украина импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии в вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 467 МВт. Экспорт отсутствует.
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