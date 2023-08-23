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Ефимов: ведется проработка 1,2 тыс гектаров для вовлечения в программу КРТ - РИА Новости, 23.08.2023
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16:02 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/efimov-1891778129.html
Ефимов: ведется проработка 1,2 тыс гектаров для вовлечения в программу КРТ
Ефимов: ведется проработка 1,2 тыс гектаров для вовлечения в программу КРТ - РИА Новости, 23.08.2023
Ефимов: ведется проработка 1,2 тыс гектаров для вовлечения в программу КРТ
Власти Москвы занимаются проработкой еще 1,2 тыс. га бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков для вовлечения в программу комплексного... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:02
2023-08-23T16:02
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Москвы занимаются проработкой еще 1,2 тыс. га бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков для вовлечения в программу комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).По его словам, общее количество проектов КРТ в июне 2023 года выросло до 188, их общая площадь превысила 2,4 тыс. га."В начале текущего года в проработке у города находилось 1,7 тыс. га бывших промзон и неэффективно используемых участков, из которых порядка 450 га на сегодняшний день уже включено в программу КРТ. Сейчас продолжается работа еще по 1,2 тыс. га территорий. За все время в рамках программы уже обследовано более пятнадцати тыс. га площадей в Москве, работа по выявлению неэффективно используемых участков продолжается и сейчас", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В материале отмечается, что мест для застройки в старых границах столицы на данный момент практически нет. В связи с этим была создана программа КРТ. Она помогает находить и обновлять территории, которые используются неэффективно. После вовлечения в программу данные участки начинают приносить пользу как жителям Москвы, так и бизнесу.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на территории города уже начата реорганизация порядка 500 га земли. На ней планируется возведение жилья, спортивных комплексов, школ, детсадов. Кроме того, там появятся производства и технопарки. Он заверил, что на этих территориях в общей сложности построят более 10 млн "квадратов" недвижимости, а также появятся качественные общественные пространства для отдыха.В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляется комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура.Ранее Ефимов сообщил, что в городе до 28 сентября идет прием заявок для включения в список участников торгов на право заключения договора о КРТ бывшей промзоны "Выхино". Торги запланированы на 10 октября.
https://ria.ru/20230823/efimov-1891625885.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман

Ефимов: ведется проработка 1,2 тыс гектаров для вовлечения в программу КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Москвы занимаются проработкой еще 1,2 тыс. га бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков для вовлечения в программу комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).
По его словам, общее количество проектов КРТ в июне 2023 года выросло до 188, их общая площадь превысила 2,4 тыс. га.
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Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Выхино"
Вчера, 14:27
"В начале текущего года в проработке у города находилось 1,7 тыс. га бывших промзон и неэффективно используемых участков, из которых порядка 450 га на сегодняшний день уже включено в программу КРТ. Сейчас продолжается работа еще по 1,2 тыс. га территорий. За все время в рамках программы уже обследовано более пятнадцати тыс. га площадей в Москве, работа по выявлению неэффективно используемых участков продолжается и сейчас", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В материале отмечается, что мест для застройки в старых границах столицы на данный момент практически нет. В связи с этим была создана программа КРТ. Она помогает находить и обновлять территории, которые используются неэффективно. После вовлечения в программу данные участки начинают приносить пользу как жителям Москвы, так и бизнесу.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на территории города уже начата реорганизация порядка 500 га земли. На ней планируется возведение жилья, спортивных комплексов, школ, детсадов. Кроме того, там появятся производства и технопарки. Он заверил, что на этих территориях в общей сложности построят более 10 млн "квадратов" недвижимости, а также появятся качественные общественные пространства для отдыха.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Вчера, 13:05
В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляется комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура.
Ранее Ефимов сообщил, что в городе до 28 сентября идет прием заявок для включения в список участников торгов на право заключения договора о КРТ бывшей промзоны "Выхино". Торги запланированы на 10 октября.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
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