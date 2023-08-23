https://ria.ru/20230823/efimov-1891626030.html

Ефимов: власти Москвы и Сбербанк договорились о партнерстве в программе КРТ

Ефимов: власти Москвы и Сбербанк договорились о партнерстве в программе КРТ - РИА Новости, 23.08.2023

Ефимов: власти Москвы и Сбербанк договорились о партнерстве в программе КРТ

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) заключено соглашение между правительством Москвы и Сбербанком, стороны будут взаимодействовать и сотрудничать РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:17

2023-08-23T11:17

2023-08-23T11:17

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сбербанк россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) заключено соглашение между правительством Москвы и Сбербанком, стороны будут взаимодействовать и сотрудничать по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Инвесторы после подписания договора о КРТ предоставляют властям банковскую гарантию. Она обеспечивает исполнение обязательств, которые предусмотрены таким договором, и подтверждает готовность банков работать с программой комплексного развития территорий.Ефимов отметил продолжение роста интереса к реализации программы КРТ со стороны девелоперов. На сегодняшний день уже 16 проектов реализуются по результатам торгов."Ежегодный бюджетный эффект по итогам редевелопмента этих площадок оценивается в 21,5 млрд рублей. При реализации проектов бизнес нуждается в поддержке не только со стороны властей города, но и банковского сообщества. Соглашение с банком позволит создать стандарт банковской гарантии для инвесторов, с которыми город заключает договоры о комплексном развитии территорий, расширить линейку банковских продуктов и выработать методические рекомендации по формированию пакета документов для инвесторов, которые планируют получение банковского финансирования на проекты комплексного развития территорий", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Согласно данному соглашению, стороны будут проводить совместную работу для повышения доступности кредитных ресурсов. Также вместе они будут формировать принципы комплексного сопровождения проектов и развивать инструменты финансирования, информационного продвижения совместных продуктов. Кроме того, в рамках соглашения стороны договорились о популяризации программы КРТ.В свою очередь, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников заявил о поддержке инициатив столичной мэрии и усилий городского бизнеса, которые направлены на развитие социальной инфраструктуры, создание новых высокотехнологичных мест для работы. По программе КРТ банком уже утверждены 2 проекта, объем финансирования обоих оценивается в 37 млрд руб. Кроме того, несколько крупных проектов на сегодняшний день в стадии утверждения.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, данное соглашение позволит повысить доступность для инвесторов получения кредитов в рамках реализации программы КРТ. Для них разработан стандартизированный процесс получения гарантии, предпроектного и проектного финансирования. Кроме того, запланирована консультационная поддержка для инвесторов.В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, возводится комфортное жилье, формируется общественно-деловое пространство, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в российской столице в разных стадиях реализации находится более 180 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.

https://ria.ru/20230819/investory-1890919421.html

https://ria.ru/20230816/reorganizatsiya-1890282896.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сбербанк россии