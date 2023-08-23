https://ria.ru/20230823/efimov-1891625885.html

Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Выхино"

Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Выхино" - РИА Новости, 23.08.2023

Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Выхино"

В Москве до 28 сентября 2023 года проходит прием заявок для включения в список участников торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:27

2023-08-23T14:27

2023-08-23T14:27

экономика

москва

россия

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Москве до 28 сентября 2023 года проходит прием заявок для включения в список участников торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны "Выхино" на юго-востоке города, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Площадь данного участка составляет более семи гектаров. Торги пройдут 10 октября 2023 года."Инвестор, привлеченный по результатам торгов, сможет возвести здесь более 160 тыс. "квадратов" различной недвижимости. Объем вложений в развитие площадки оценивается свыше чем в 15 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше 247 млн рублей. Будет создано порядка 700 новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Все заинтересованные лица смогут поучаствовать в данных торгах на право КРТ, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие как основным, так и дополнительным требованиям. Основное требование - наличие опыта строительства за последние 5 лет в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о КРТ. Кроме того, фирма не должна находиться в стадии ликвидации, быть банкротом или иметь задолженность по налогам и сборам.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что инвестор будет вправе построить на данной территории не менее 150 тыс. "квадратов" жилья. Причем 40 тысяч "квадратов" должно быть предусмотрено под реализацию городской программы реновации. Кроме того, на площади в 10 тыс. кв. м будет построена общественно-деловая недвижимость, включая здание УВД МВД РФ, где будет кинологическое отделение.В пресс-службе отметили, что в рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные кварталы в столице. Так, на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. На данный момент в столице в разных стадиях реализации находится более 180 проектов КРТ. Их общая площадь составляет порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что более 25 миллиардов рублей вложили инвесторы в реализацию проектов комплексного развития территорий в Москве.

https://ria.ru/20230816/reorganizatsiya-1890282896.html

https://ria.ru/20230814/moskva-1890041755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, россия, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман