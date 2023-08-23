Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Выхино" - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/efimov-1891625885.html
Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Выхино"
Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Выхино" - РИА Новости, 23.08.2023
Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Выхино"
В Москве до 28 сентября 2023 года проходит прием заявок для включения в список участников торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:27
2023-08-23T14:27
экономика
москва
россия
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_0:24:1645:949_1920x0_80_0_0_fbc41cc9ab44e85e7550328c17fb2217.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Москве до 28 сентября 2023 года проходит прием заявок для включения в список участников торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны "Выхино" на юго-востоке города, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Площадь данного участка составляет более семи гектаров. Торги пройдут 10 октября 2023 года."Инвестор, привлеченный по результатам торгов, сможет возвести здесь более 160 тыс. "квадратов" различной недвижимости. Объем вложений в развитие площадки оценивается свыше чем в 15 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше 247 млн рублей. Будет создано порядка 700 новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Все заинтересованные лица смогут поучаствовать в данных торгах на право КРТ, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие как основным, так и дополнительным требованиям. Основное требование - наличие опыта строительства за последние 5 лет в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о КРТ. Кроме того, фирма не должна находиться в стадии ликвидации, быть банкротом или иметь задолженность по налогам и сборам.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что инвестор будет вправе построить на данной территории не менее 150 тыс. "квадратов" жилья. Причем 40 тысяч "квадратов" должно быть предусмотрено под реализацию городской программы реновации. Кроме того, на площади в 10 тыс. кв. м будет построена общественно-деловая недвижимость, включая здание УВД МВД РФ, где будет кинологическое отделение.В пресс-службе отметили, что в рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные кварталы в столице. Так, на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. На данный момент в столице в разных стадиях реализации находится более 180 проектов КРТ. Их общая площадь составляет порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что более 25 миллиардов рублей вложили инвесторы в реализацию проектов комплексного развития территорий в Москве.
https://ria.ru/20230816/reorganizatsiya-1890282896.html
https://ria.ru/20230814/moskva-1890041755.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_83:0:1546:1097_1920x0_80_0_0_259a435412303acc6f0988369939bc7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, россия, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Экономика, Москва, Россия, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман

Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Выхино"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Москве до 28 сентября 2023 года проходит прием заявок для включения в список участников торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны "Выхино" на юго-востоке города, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Площадь данного участка составляет более семи гектаров. Торги пройдут 10 октября 2023 года.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Ефимов: участки бывшей промзоны "Прожектор" реорганизуют по программе КРТ
16 августа, 10:10
«
"Инвестор, привлеченный по результатам торгов, сможет возвести здесь более 160 тыс. "квадратов" различной недвижимости. Объем вложений в развитие площадки оценивается свыше чем в 15 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше 247 млн рублей. Будет создано порядка 700 новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Все заинтересованные лица смогут поучаствовать в данных торгах на право КРТ, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие как основным, так и дополнительным требованиям. Основное требование - наличие опыта строительства за последние 5 лет в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о КРТ. Кроме того, фирма не должна находиться в стадии ликвидации, быть банкротом или иметь задолженность по налогам и сборам.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что инвестор будет вправе построить на данной территории не менее 150 тыс. "квадратов" жилья. Причем 40 тысяч "квадратов" должно быть предусмотрено под реализацию городской программы реновации. Кроме того, на площади в 10 тыс. кв. м будет построена общественно-деловая недвижимость, включая здание УВД МВД РФ, где будет кинологическое отделение.
В пресс-службе отметили, что в рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные кварталы в столице. Так, на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. На данный момент в столице в разных стадиях реализации находится более 180 проектов КРТ. Их общая площадь составляет порядка 2,45 тыс. га.
Ранее Ефимов сообщил, что более 25 миллиардов рублей вложили инвесторы в реализацию проектов комплексного развития территорий в Москве.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ участка в ТиНАО
14 августа, 18:40
 
ЭкономикаМоскваРоссияВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала