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Глава Приамурья поручил доработать проект благоустройства школьных дворов - РИА Новости, 23.08.2023
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05:27 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/dvory-1891644042.html
Глава Приамурья поручил доработать проект благоустройства школьных дворов
Глава Приамурья поручил доработать проект благоустройства школьных дворов - РИА Новости, 23.08.2023
Глава Приамурья поручил доработать проект благоустройства школьных дворов
Власти Амурской области на подготовку школ и детских садов к учебному году направили 1,6 миллиарда рублей, губернатор региона Василий Орлов поручил доработать... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:27
2023-08-23T05:27
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
единая россия
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг – РИА Новости. Власти Амурской области на подготовку школ и детских садов к учебному году направили 1,6 миллиарда рублей, губернатор региона Василий Орлов поручил доработать проект по благоустройству пришкольных дворов, сообщает областное правительство. "Образовательные организации региона с каждым годом становятся современнее и комфортнее. Результат виден, но работы еще много. Необходимо доработать проект "школьный двор" по ремонту пришкольных территорий. Когда работаю в муниципалитетах, предложения такие звучат часто. Мы активно ремонтируем пришкольные стадионы, остальная территория остается без внимания. Там нужно делать тротуары, устанавливать освещение и детские площадки для разного возраста. Минобру поручаю проработать подходящий проект", - сказал Орлов. Всего в 2023/24 учебном году в школах Приамурья будет обучаться 99 823 детей, из них первоклассников – 10 053. В августе специальная межведомственная комиссия проинспектировала 470 образовательных организации, в том числе 129 детских садов, 283 школы, 13 организаций профессионального образования. Материально-техническую базу к учебному году обновили в 101 образовательной организации. По программе партии "Единая Россия" в школах устанавливают современные металлопластиковые окна, за лето их поменяли в школах 20 муниципальных образований. Капитальный ремонт завершен или в завершающей стадии в пяти школ и шести колледжах. Все школы полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями. На их приобретение в этом году потратили более чем 233 миллиона рублей. Во время подготовки образовательных организаций области к новому учебному году особое внимание уделялось обеспечению безопасности. В каждом учреждении отработан порядок взаимодействия с территориальными органами МЧС, УМВД, УФСБ России по Амурской области в экстренных случаях, отмечается в сообщении правительства.
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амурская область, россия, василий орлов (губернатор), единая россия, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), Единая Россия, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Приамурья поручил доработать проект благоустройства школьных дворов

Глава Приамурья Орлов поручил доработать проект благоустройства школьных дворов

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг – РИА Новости. Власти Амурской области на подготовку школ и детских садов к учебному году направили 1,6 миллиарда рублей, губернатор региона Василий Орлов поручил доработать проект по благоустройству пришкольных дворов, сообщает областное правительство.
«
"Образовательные организации региона с каждым годом становятся современнее и комфортнее. Результат виден, но работы еще много. Необходимо доработать проект "школьный двор" по ремонту пришкольных территорий. Когда работаю в муниципалитетах, предложения такие звучат часто. Мы активно ремонтируем пришкольные стадионы, остальная территория остается без внимания. Там нужно делать тротуары, устанавливать освещение и детские площадки для разного возраста. Минобру поручаю проработать подходящий проект", - сказал Орлов.
Всего в 2023/24 учебном году в школах Приамурья будет обучаться 99 823 детей, из них первоклассников – 10 053. В августе специальная межведомственная комиссия проинспектировала 470 образовательных организации, в том числе 129 детских садов, 283 школы, 13 организаций профессионального образования.
Материально-техническую базу к учебному году обновили в 101 образовательной организации. По программе партии "Единая Россия" в школах устанавливают современные металлопластиковые окна, за лето их поменяли в школах 20 муниципальных образований. Капитальный ремонт завершен или в завершающей стадии в пяти школ и шести колледжах.
Все школы полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями. На их приобретение в этом году потратили более чем 233 миллиона рублей. Во время подготовки образовательных организаций области к новому учебному году особое внимание уделялось обеспечению безопасности. В каждом учреждении отработан порядок взаимодействия с территориальными органами МЧС, УМВД, УФСБ России по Амурской области в экстренных случаях, отмечается в сообщении правительства.
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Амурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Единая РоссияОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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