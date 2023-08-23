https://ria.ru/20230823/donetsk-1891687845.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома

При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома - РИА Новости, 23.08.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома

При обстреле украинскими войсками центра Донецка произошло прямое попадание в административное здание, разрушен фасад жилого дома, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:07

2023-08-23T11:07

2023-08-23T12:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. При обстреле украинскими войсками центра Донецка произошло прямое попадание в административное здание, разрушен фасад жилого дома, передает корреспондент РИА Новости. Пострадавшее здание находится рядом со школой №13. Еще три снаряда упали поблизости, разрушен фасад многоквартирного жилого дома, повреждения получили как минимум три гражданских автомобиля. ВСУ уже выпустили по центру Донецка сегодня 6 снарядов калибром 155 мм. По предварительным данным, пострадавших не оказалось. На месте работают службы по устранению последствий, несмотря на продолжающийся обстрел.

https://ria.ru/20230823/donetsk-1891681956.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, вооруженные силы украины