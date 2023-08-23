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При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 23.08.2023 (обновлено: 12:27 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891687845.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома - РИА Новости, 23.08.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома
При обстреле украинскими войсками центра Донецка произошло прямое попадание в административное здание, разрушен фасад жилого дома, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:07
2023-08-23T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. При обстреле украинскими войсками центра Донецка произошло прямое попадание в административное здание, разрушен фасад жилого дома, передает корреспондент РИА Новости. Пострадавшее здание находится рядом со школой №13. Еще три снаряда упали поблизости, разрушен фасад многоквартирного жилого дома, повреждения получили как минимум три гражданских автомобиля. ВСУ уже выпустили по центру Донецка сегодня 6 снарядов калибром 155 мм. По предварительным данным, пострадавших не оказалось. На месте работают службы по устранению последствий, несмотря на продолжающийся обстрел.
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891681956.html
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происшествия, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома

При обстреле Донецка со стороны ВСУ разрушен фасад многоквартирного дома

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. При обстреле украинскими войсками центра Донецка произошло прямое попадание в административное здание, разрушен фасад жилого дома, передает корреспондент РИА Новости.
Пострадавшее здание находится рядом со школой №13. Еще три снаряда упали поблизости, разрушен фасад многоквартирного жилого дома, повреждения получили как минимум три гражданских автомобиля.
ВСУ уже выпустили по центру Донецка сегодня 6 снарядов калибром 155 мм. По предварительным данным, пострадавших не оказалось. На месте работают службы по устранению последствий, несмотря на продолжающийся обстрел.
Донецк 23 августа 2023. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы
Вчера, 10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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