https://ria.ru/20230823/donetsk-1891687845.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома - РИА Новости, 23.08.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома
При обстреле украинскими войсками центра Донецка произошло прямое попадание в административное здание, разрушен фасад жилого дома, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:07
2023-08-23T11:07
2023-08-23T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. При обстреле украинскими войсками центра Донецка произошло прямое попадание в административное здание, разрушен фасад жилого дома, передает корреспондент РИА Новости. Пострадавшее здание находится рядом со школой №13. Еще три снаряда упали поблизости, разрушен фасад многоквартирного жилого дома, повреждения получили как минимум три гражданских автомобиля. ВСУ уже выпустили по центру Донецка сегодня 6 снарядов калибром 155 мм. По предварительным данным, пострадавших не оказалось. На месте работают службы по устранению последствий, несмотря на продолжающийся обстрел.
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891681956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден фасад жилого дома
При обстреле Донецка со стороны ВСУ разрушен фасад многоквартирного дома