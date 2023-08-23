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ВСУ снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891682944.html
ВСУ снова обстреляли Донецк
ВСУ снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в среду утром, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:46
2023-08-23T10:46
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
куйбышевский район
нато
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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в среду утром, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 08:55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. За полчаса с 9.10 было выпущено семь снарядов указанного калибра по тем же районам города. Кроме того, в 9.10 украинские военные обстреляли Ясиноватский район республики четырьмя снарядами "натовского" калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891681956.html
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донецк
украина
куйбышевский район
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происшествия, донецк, украина, куйбышевский район, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Куйбышевский район, НАТО
ВСУ снова обстреляли Донецк

ВСУ выпустили по Донецку еще 12 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в среду утром, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 08:55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Донецк 23 августа 2023. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы
Вчера, 10:41
За полчаса с 9.10 было выпущено семь снарядов указанного калибра по тем же районам города.
Кроме того, в 9.10 украинские военные обстреляли Ясиноватский район республики четырьмя снарядами "натовского" калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Центр Донецка после утреннего обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда
Вчера, 10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкУкраинаКуйбышевский районНАТО
 
 
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