https://ria.ru/20230823/donetsk-1891682944.html

ВСУ снова обстреляли Донецк

ВСУ снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ снова обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в среду утром, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:46

2023-08-23T10:46

2023-08-23T10:46

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

куйбышевский район

нато

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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в среду утром, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 08:55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. За полчаса с 9.10 было выпущено семь снарядов указанного калибра по тем же районам города. Кроме того, в 9.10 украинские военные обстреляли Ясиноватский район республики четырьмя снарядами "натовского" калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230823/donetsk-1891681956.html

https://ria.ru/20230823/donetsk-1891676851.html

донецк

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куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, украина, куйбышевский район, нато