https://ria.ru/20230823/donetsk-1891681956.html
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 23.08.2023
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела в среду украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:41
2023-08-23T10:41
2023-08-23T10:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела в среду украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания школы № 13", - написал мэр. Ранее сообщалось, что украинские войска в среду в 9.45 и 10.00 мск выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891670051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы
При обстреле Ворошиловского района в Донецке повреждено здание школы № 13