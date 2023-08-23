Рейтинг@Mail.ru
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 23.08.2023 (обновлено: 10:54 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891681956.html
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 23.08.2023
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела в среду украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:41
2023-08-23T10:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891673137_0:480:1576:1367_1920x0_80_0_0_1057be712ab11da336fb7f1168fa569c.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела в среду украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания школы № 13", - написал мэр. Ранее сообщалось, что украинские войска в среду в 9.45 и 10.00 мск выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891670051.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891673137_0:332:1576:1514_1920x0_80_0_0_7b98c219fa61fea7a3283f3176cf252f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле центра Донецка повреждено здание школы

При обстреле Ворошиловского района в Донецке повреждено здание школы № 13

© Фото : Алексей КулемZин / TelegramДонецк 23 августа 2023. Кадр видео
Донецк 23 августа 2023. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Алексей КулемZин / Telegram
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела в среду украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания школы № 13", - написал мэр.
Ранее сообщалось, что украинские войска в среду в 9.45 и 10.00 мск выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка
Вчера, 09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала