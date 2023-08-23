https://ria.ru/20230823/donetsk-1891681956.html

При обстреле центра Донецка повреждено здание школы

При обстреле центра Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 23.08.2023

При обстреле центра Донецка повреждено здание школы

Здание школы получило повреждения в результате обстрела в среду украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:41

2023-08-23T10:41

2023-08-23T10:54

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела в среду украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания школы № 13", - написал мэр. Ранее сообщалось, что украинские войска в среду в 9.45 и 10.00 мск выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

https://ria.ru/20230823/donetsk-1891670051.html

донецк

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Дарья Буймова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)