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ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 23.08.2023 (обновлено: 12:01 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891676851.html
ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда
ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда
Украинские войска выпустили еще два снаряда по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:25
2023-08-23T12:01
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два снаряда по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы), выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - рассказали в представительстве. В 9.45 по указанным районам города прилетели два таких же. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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Центр Донецка после утреннего обстрела ВСУ
Кадры из центра Донецка, который с утра находится под обстрелом ВСУ
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда

ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка еще два снаряда

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два снаряда по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы), выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - рассказали в представительстве.
В 9.45 по указанным районам города прилетели два таких же.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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