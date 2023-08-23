https://ria.ru/20230823/donetsk-1891676851.html
ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда
ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда
Украинские войска выпустили еще два снаряда по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:25
2023-08-23T10:25
2023-08-23T12:01
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891696901_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d5daddacb48ed08207687642dedcb1ba.png
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два снаряда по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы), выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - рассказали в представительстве. В 9.45 по указанным районам города прилетели два таких же. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891696901_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_d25532bfc1ab65f8bdf9d5df0e1c407c.png
Центр Донецка после утреннего обстрела ВСУ
Кадры из центра Донецка, который с утра находится под обстрелом ВСУ
2023-08-23T10:25
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда
ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка еще два снаряда