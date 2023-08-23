https://ria.ru/20230823/donetsk-1891676851.html

ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда

ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ выпустили по центру и Киевскому району Донецка еще два снаряда

Украинские войска выпустили еще два снаряда по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:25

2023-08-23T10:25

2023-08-23T12:01

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два снаряда по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы), выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - рассказали в представительстве. В 9.45 по указанным районам города прилетели два таких же. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Центр Донецка после утреннего обстрела ВСУ Кадры из центра Донецка, который с утра находится под обстрелом ВСУ 2023-08-23T10:25 true PT0M52S

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины