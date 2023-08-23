https://ria.ru/20230823/donetsk-1891670051.html

ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка

ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка

Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 2 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:49

2023-08-23T09:49

2023-08-23T10:08

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 2 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Донецк находится под обстрелом, были слышны три мощных прилета около центра города. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Глава города уточнил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230823/donetsk-1891668367.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины