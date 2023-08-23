ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка
ВСУ выпустили два снаряда по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 2 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Донецк находится под обстрелом, были слышны три мощных прилета около центра города. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Глава города уточнил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.