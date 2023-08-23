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ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:49 23.08.2023 (обновлено: 10:08 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891670051.html
ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка
ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка
Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 2 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:49
2023-08-23T10:08
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 2 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Донецк находится под обстрелом, были слышны три мощных прилета около центра города. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Глава города уточнил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891668367.html
донецк
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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка

ВСУ выпустили два снаряда по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 2 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Донецк находится под обстрелом, были слышны три мощных прилета около центра города. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Глава города уточнил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Обстрел Донецка 23 августа 2023 года. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В центре Донецка прогремели несколько мощных взрывов
Вчера, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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