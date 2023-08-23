https://ria.ru/20230823/dokumenty-1891628102.html

Опубликованы архивные документы к годовщине завершения Курской битвы

Опубликованы архивные документы к годовщине завершения Курской битвы - РИА Новости, 23.08.2023

Опубликованы архивные документы к годовщине завершения Курской битвы

Минобороны РФ к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве запустило новый мультимедийный раздел с архивными документами, посвященными сражению. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T00:07

2023-08-23T00:07

2023-08-23T00:20

россия

германия

орел

георгий жуков

иосиф сталин (джугашвили)

курская битва

безопасность

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минобороны РФ к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве запустило новый мультимедийный раздел с архивными документами, посвященными сражению. В среду, 23 августа, отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Битва на Курской дуге проходила с 5 июля по 23 августа и по своим масштабам и результатам является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. С обеих сторон было вовлечено более 4 миллиона человек, задействовано свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч самолетов. Советские войска разгромили 30 дивизий вермахта, окончательно закрепили за собой стратегическую инициативу и завершили коренной перелом во всей войне, вынудив гитлеровскую Германию и ее союзников перейти к обороне на всех театрах. В разделе "Под Курском вермахт скрутили в дугу" опубликованы архивные материалы из фондов ЦАМО РФ, которые рассказывают о героической обороне Красной Армии на Курском выступе, о последующих наступательных операциях "Кутузов" и "Румянцев", а также о высоком военном искусстве советского командования и массовом героизме красноармейцев. С 5 по 23 июля 1943 года на фронте шириной в 550 километров была проведена Курская оборонительная операция. По замыслу командования, Воронежский и Центральный фронты должны были временно перейти к обороне на Курском выступе, чтобы обескровить группы армий "Юг" и "Центр", а затем начать стратегическое наступление. Была оборудована глубокоэшелонированная оборона с системой сплошных траншей и ходов сообщения полного профиля. Выяснив точное время начала фашистского наступления (операция "Цитадель"), советские войска нанесли упреждающий артиллерийский удар. Как указывается в журнале боевых действий Центрального фронта, в 5 июля, в 2.10, была в течение 1,5 часов проведена контрартподготовка по заранее засеченным целям, скоплениям живой силы и техники врага. "Германское командование было застигнуто этой неожиданностью врасплох. Как позже выяснилось, многие германские командиры вначале считали, что "русские их упредили", и им придется отражать наши атаки. Началось сражение, которое должно решить исход войны на всем советско-германском фронте", - отмечается в документе. Противник был дезорганизован, понес значительные потери, а наступление его переднего края было задержано на 2,5 часа. В ЖБД отмечается, что германские войска уже не могли отказаться от плана "Цитадель". "Как заведенная машина, германские войска ни по моральным, ни по внешнеполитическим причинам, ни по соображениям тактического порядка остановлены германским командование быть не могли. Враг начал решительное ожесточенное сражение с проблеском надежды на спасение последнего, поставленного игроком на последнюю карту. Началось сражение, которое должно было решить исход летней кампании 1943 года, а возможно - исход войны на всем советско-германском фронте", - сказано в документе. Первый день Курской битвы был отмечен грандиозным воздушным сражением. Как показывает отчет о боевых действиях 2-й воздушной армии, после контрартподготовки советские летчики отправились на штурмовку фашистских аэродромов. Однако "момент удара нашей авиации по аэродромам совпал с вылетом вражеской авиации для содействия начавшемуся наступлению". В результате состоялось массовое воздушное сражение. В Курской битве впервые советские штурмовики применили противотанковые бомбы кумулятивного действия (ПТАБ). "Каждый вылет штурмовиков с бомбами ПТАБ являлся высокоэффективным. Каждый штурмовик брал в среднем до 200 ПТАБ, а группы - до 1500", - говорится в отчете о боевых действиях 2-й воздушной армии. Ключевой момент оборонительной операции настал 12 июля 1943 года - после встречного танкового сражения под Прохоровкой Красная Армия перешла в стремительное контрнаступление. К концу июля Красная Армия восстановила положение, существовавшее до начала немецкого наступления, и нанесла противнику серьезный урон. Фашистские войска потеряли около 100 тысяч солдат и офицеров, свыше 1200 танков и штурмовых орудий, порядка 850 орудий и минометов, более 1500 самолетов. Тяжелые потери подтверждают и сами немцы, о чем свидетельствует протокол допроса командира немецкой роты. "В белгородских боях роты понесли тяжелые потери - 70-100% своего состава", - указывает пленный. Севернее Курского выступа войска Западного и Брянского фронтов 12 июля - 18 августа 1943 года проводили Орловскую наступательной операции под кодовым наименованием "Кутузов". В своей шифрограмме Иосифу Сталину от 13 июля 1943 года Маршал Советского Союза Георгий Жуков одной из характерных черт стратегической операции "Кутузов" называет применение метода ложного переноса огня. Как указывает Жуков в шифрограмме: "…метод проведения артподготовки, принятый в данном наступлении (усиление темпа огня при броске пехоты в атаку и при захвате переднего края обороны), обеспечил внезапность атаки. Пехота противника, привыкшая к тому, что броску в атаку нашей пехоты предшествовал наибольший темп огня, а потом перенос его в глубину, сегодня также ожидала нашего шаблонного переноса огня по глубине, отсиживалась в укрытиях и прозевала атаку нашей пехоты, благодаря чему мы очень быстро захватили передний край и имеем большое число пленных". По итогам наступательной операции "Кутузов" войска Западного, Брянского и Центрального фронтов, нанеся удары по сходящимся направлениям, продвинулись на глубину до 150 километров, разгромили 15 дивизий вермахта, освободили город Орёл и создали благоприятные условия для выхода в районы Белоруссии. Столь же блистательных результатов удалось достигнуть и в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции под кодовым наименованием "Румянцев" (3 - 23 августа 1943 года), которая была проведена к югу от Курского выступа. Особенностью операции "Румянцев" стало то, что в целях сокращения сроков подготовки к наступлению и исключения большой перегруппировки сил удар был нанесен не по слабым, а по сильным местам обороны противника. Чтобы в этой ситуации обеспечить боевой успех советское командование нарастило огневую мощь соединений, создавая на узких участках прорыва высокую плотность орудий и танков, - соответственно, до 230 и 70 единиц на один километр фронта. Благодаря высокому уровню советского военного искусства к 23 августа 1943 года Красная Армия освободила Белгород и Харьков и создала благоприятные условия для освобождения Левобережной Украины. Этим успешно проведенным наступлением была завершена Курская битва. В разделе также опубликован целый ряд наградных листов, рассказывающих о подвигах красноармейцев во время Курской битвы. По итогам сражения свыше 100 тысяч красноармейцев и командиров были награждены орденами и медалями, 231 удостоен звания Героя Советского Союза. Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об основных этапах Курской битвы, о самоотверженности и героизме советских воинов направлена на прославление подвигов героев Отечества, охрану и защиту исторической правды.

https://ria.ru/20230822/dokumenty-1891416466.html

https://ria.ru/20230621/voyna-1879505335.html

https://ria.ru/20230609/dokumenty-1877109666.html

https://ria.ru/20230303/rzhev-1855505582.html

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россия, германия, орел, георгий жуков, иосиф сталин (джугашвили), курская битва, безопасность