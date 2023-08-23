https://ria.ru/20230823/diplomatiya-1891802515.html

Буркина-Фасо отказалась утвердить нового посла Франции, пишут СМИ

Буркина-Фасо отказалась утвердить нового посла Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2023

Буркина-Фасо отказалась утвердить нового посла Франции, пишут СМИ

Власти Буркина-Фасо отказались утвердить назначение Францией нового посла в стране, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:15

2023-08-23T17:15

2023-08-23T17:15

в мире

буркина-фасо

франция

уагадугу

оон

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо отказались утвердить назначение Францией нового посла в стране, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. Ранее Monde со ссылкой на источники сообщала, что МИД Буркина-Фасо, где с января 2022 года произошло два переворота, потребовал замены посла Франции в стране Люка Аллада в письме, направленном в конце декабря 2022 года французскому МИД. "Военные у власти в Уагадугу (столице Буркина-Фасо - ред.)... отказались в последние недели дать свое согласие на назначение нового французского посла в стране", - пишет издание. Отмечается, что новым послом Франции в стране должен был стать 45-летний заместитель директора отдела по политическим делам МИД Франции Мохамед Буабдалла. После получения отказа от властей Буркина-Фасо Франции придется предложить другого кандидата, пишет Monde. Французский дипломатический источник заявил газете, что Франция пытается адаптировать свое дипломатическое присутствие в Буркина-Фасо к "ухудшающейся ситуации в сфере безопасности" в этой стране. Он добавил, что в связи с этим количество сотрудников посольства Франции в Буркина-Фасо было уменьшено. В декабре МИД Буркина-Фасо сообщил, что постоянный координатор ООН Барбара Манци объявлена в стране персона нон грата, ее попросили незамедлительно покинуть страну. До этого местные СМИ сообщили, что из страны были высланы два гражданина Франции, подозреваемые в шпионаже. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230819/niger-1890987643.html

https://ria.ru/20230807/burkina-faso-1888531921.html

буркина-фасо

франция

уагадугу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буркина-фасо, франция, уагадугу, оон