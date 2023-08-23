https://ria.ru/20230823/diplomatiya-1891802515.html
Буркина-Фасо отказалась утвердить нового посла Франции, пишут СМИ
Буркина-Фасо отказалась утвердить нового посла Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2023
Буркина-Фасо отказалась утвердить нового посла Франции, пишут СМИ
Власти Буркина-Фасо отказались утвердить назначение Францией нового посла в стране, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:15
2023-08-23T17:15
2023-08-23T17:15
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буркина-фасо
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уагадугу
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо отказались утвердить назначение Францией нового посла в стране, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. Ранее Monde со ссылкой на источники сообщала, что МИД Буркина-Фасо, где с января 2022 года произошло два переворота, потребовал замены посла Франции в стране Люка Аллада в письме, направленном в конце декабря 2022 года французскому МИД. "Военные у власти в Уагадугу (столице Буркина-Фасо - ред.)... отказались в последние недели дать свое согласие на назначение нового французского посла в стране", - пишет издание. Отмечается, что новым послом Франции в стране должен был стать 45-летний заместитель директора отдела по политическим делам МИД Франции Мохамед Буабдалла. После получения отказа от властей Буркина-Фасо Франции придется предложить другого кандидата, пишет Monde. Французский дипломатический источник заявил газете, что Франция пытается адаптировать свое дипломатическое присутствие в Буркина-Фасо к "ухудшающейся ситуации в сфере безопасности" в этой стране. Он добавил, что в связи с этим количество сотрудников посольства Франции в Буркина-Фасо было уменьшено. В декабре МИД Буркина-Фасо сообщил, что постоянный координатор ООН Барбара Манци объявлена в стране персона нон грата, ее попросили незамедлительно покинуть страну. До этого местные СМИ сообщили, что из страны были высланы два гражданина Франции, подозреваемые в шпионаже. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230819/niger-1890987643.html
https://ria.ru/20230807/burkina-faso-1888531921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, франция, уагадугу, оон
В мире, Буркина-Фасо, Франция, Уагадугу, ООН
Буркина-Фасо отказалась утвердить нового посла Франции, пишут СМИ
Monde: Буркина-Фасо отказалась утвердить нового посла Франции Люка Аллада
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Власти Буркина-Фасо отказались утвердить назначение Францией нового посла в стране, сообщает газета Monde
со ссылкой на источники.
Ранее Monde со ссылкой на источники сообщала, что МИД Буркина-Фасо, где с января 2022 года произошло два переворота, потребовал замены посла Франции в стране Люка Аллада в письме, направленном в конце декабря 2022 года французскому МИД.
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"Военные у власти в Уагадугу
(столице Буркина-Фасо - ред.)... отказались в последние недели дать свое согласие на назначение нового французского посла в стране", - пишет издание.
Отмечается, что новым послом Франции в стране должен был стать 45-летний заместитель директора отдела по политическим делам МИД Франции Мохамед Буабдалла. После получения отказа от властей Буркина-Фасо Франции придется предложить другого кандидата, пишет Monde.
Французский дипломатический источник заявил газете, что Франция пытается адаптировать свое дипломатическое присутствие в Буркина-Фасо к "ухудшающейся ситуации в сфере безопасности" в этой стране. Он добавил, что в связи с этим количество сотрудников посольства Франции в Буркина-Фасо было уменьшено.
В декабре МИД Буркина-Фасо сообщил, что постоянный координатор ООН
Барбара Манци объявлена в стране персона нон грата, ее попросили незамедлительно покинуть страну. До этого местные СМИ сообщили, что из страны были высланы два гражданина Франции, подозреваемые в шпионаже.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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