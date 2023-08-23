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"Принял меры". Китайцев восхитило жесткое предупреждение Путина США - РИА Новости, 23.08.2023
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15:03 23.08.2023 (обновлено: 17:37 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/dedollarizatsiya-1891761222.html
"Принял меры". Китайцев восхитило жесткое предупреждение Путина США
"Принял меры". Китайцев восхитило жесткое предупреждение Путина США - РИА Новости, 23.08.2023
"Принял меры". Китайцев восхитило жесткое предупреждение Путина США
Читатели китайского портала "Гуанча" отметили мудрость президента России Владимира Путина, заявившего на саммите БРИКС о необратимости дедолларизации, и сочли... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:03
2023-08-23T17:37
россия
вашингтон (штат)
сша
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" отметили мудрость президента России Владимира Путина, заявившего на саммите БРИКС о необратимости дедолларизации, и сочли это тревожным сигналом для Вашингтона."Дедолларизация — это на самом деле деамериканизация, это последовательная закономерность, вот и все! Теперь самое главное, чтобы все страны сначала запустили оплату в местных валютах, чтобы темпы ухода от доллара оставались стабильными и существенными!" — написал один пользователь."Что ж, давно пора осуществить дедолларизацию!" — поддержал второй."Это провал американского империализма и победа русского народа и наций всего мира", — добавил третий."В прошлом США всегда обвиняли другие страны в манипуляции обменными курсами и вводили санкции в отношении других держав, навешивая на них соответствующие ярлыки. Пусть теперь расплачиваются", — подметили в комментариях."Россия не только говорит об этом, но и активно избавляется от доллара — практически во всех сферах торговли она уже не использует американскую валюту. А мы все колеблемся и мешкаем", — выразил мнение еще один комментатор.&quot;Россия приняла меры, чтобы нарастить свою огневую мощь, а Китай приложил все усилия для содействия развитию и укреплению мирных сил, а также подтолкнул к прорывам в ключевых технологиях. Вместе Москва и Пекин смогут привести множество развивающихся государств к совместному развитию и прогрессу, и у них будет достаточно сил, чтобы противостоять диверсионной военной политике американских империалистов&quot;, — подчеркнул читатель."Путин такой искренний лидер, потрясающе!" — восхитился другой."Россия заслуживает уважения!" — заключили участники дискуссии.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230822/dedollarizatsiya-1891589267.html
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россия, вашингтон (штат), сша, владимир путин, брикс
Россия, Вашингтон (штат), США, Владимир Путин, БРИКС
"Принял меры". Китайцев восхитило жесткое предупреждение Путина США

Читатели Гуанча поддержали слова Путина о необратимости дедолларизации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в XV саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в XV саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в XV саммите БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" отметили мудрость президента России Владимира Путина, заявившего на саммите БРИКС о необратимости дедолларизации, и сочли это тревожным сигналом для Вашингтона.
«
"Дедолларизация — это на самом деле деамериканизация, это последовательная закономерность, вот и все! Теперь самое главное, чтобы все страны сначала запустили оплату в местных валютах, чтобы темпы ухода от доллара оставались стабильными и существенными!" — написал один пользователь.
"Что ж, давно пора осуществить дедолларизацию!" — поддержал второй.
"Это провал американского империализма и победа русского народа и наций всего мира", — добавил третий.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС
22 августа, 19:05
"В прошлом США всегда обвиняли другие страны в манипуляции обменными курсами и вводили санкции в отношении других держав, навешивая на них соответствующие ярлыки. Пусть теперь расплачиваются", — подметили в комментариях.
"Россия не только говорит об этом, но и активно избавляется от доллара — практически во всех сферах торговли она уже не использует американскую валюту. А мы все колеблемся и мешкаем", — выразил мнение еще один комментатор.
«

"Россия приняла меры, чтобы нарастить свою огневую мощь, а Китай приложил все усилия для содействия развитию и укреплению мирных сил, а также подтолкнул к прорывам в ключевых технологиях. Вместе Москва и Пекин смогут привести множество развивающихся государств к совместному развитию и прогрессу, и у них будет достаточно сил, чтобы противостоять диверсионной военной политике американских империалистов", — подчеркнул читатель.

"Путин такой искренний лидер, потрясающе!" — восхитился другой.
"Россия заслуживает уважения!" — заключили участники дискуссии.
На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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