https://ria.ru/20230823/byudzhet-1891764976.html

Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета

Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета - РИА Новости, 23.08.2023

Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета

Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы закрепить позитивные тренды, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:24

2023-08-23T15:24

2023-08-23T15:24

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы закрепить позитивные тренды, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы все тренды, которые на сегодняшний день проявились, закрепить на долгосрочную перспективу", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду. Он отметил, что в России удалось сохранить первоочередное финансирование социальных и медицинских программ, а также всего, что касается обеспечения людей, включая коммунальное хозяйство, строительство жилья и дорог, расселение аварийных домов. Кроме того, продолжают реализовываться меры поддержки бизнеса, добавил Мишустин.

https://ria.ru/20230823/mishustin-1891763070.html

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экономика, россия, михаил мишустин