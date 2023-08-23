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Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета - РИА Новости, 23.08.2023
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15:24 23.08.2023
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Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета
Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета - РИА Новости, 23.08.2023
Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета
Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы закрепить позитивные тренды, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:24
2023-08-23T15:24
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы закрепить позитивные тренды, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы все тренды, которые на сегодняшний день проявились, закрепить на долгосрочную перспективу", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду. Он отметил, что в России удалось сохранить первоочередное финансирование социальных и медицинских программ, а также всего, что касается обеспечения людей, включая коммунальное хозяйство, строительство жилья и дорог, расселение аварийных домов. Кроме того, продолжают реализовываться меры поддержки бизнеса, добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230823/mishustin-1891763070.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета

Мишустин: важно придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы закрепить позитивные тренды, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«
"Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы все тренды, которые на сегодняшний день проявились, закрепить на долгосрочную перспективу", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Он отметил, что в России удалось сохранить первоочередное финансирование социальных и медицинских программ, а также всего, что касается обеспечения людей, включая коммунальное хозяйство, строительство жилья и дорог, расселение аварийных домов.
Кроме того, продолжают реализовываться меры поддержки бизнеса, добавил Мишустин.
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