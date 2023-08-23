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В Крыму предложили нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины - РИА Новости, 23.08.2023
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10:32 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/budanov-1891678414.html
В Крыму предложили нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины
В Крыму предложили нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины - РИА Новости, 23.08.2023
В Крыму предложили нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:32
2023-08-23T10:32
украина
в мире
кирилл буданов
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову. Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, ранее пригрозил скорыми новыми ударами по Крыму. "Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому, чтобы впредь таким, как он, было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, киевский режим понимает только позицию силы. В середине июня сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости со ссылкой на источники в украинской военной разведке, что Буданов был ранен во время российского ракетного удара по штаб-квартире главного управления разведки минобороны Украины в Киеве, после чего его через Польшу спецбортом ВВС США вывезли в Германию и поместили в госпиталь бундесвера в Берлине.
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украина
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украина, в мире, кирилл буданов, владимир константинов, республика крым
Украина, В мире, Кирилл Буданов, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму предложили нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины

Константинов предложил нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины Буданову

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову.
Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, ранее пригрозил скорыми новыми ударами по Крыму.
«
"Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому, чтобы впредь таким, как он, было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, киевский режим понимает только позицию силы.
В середине июня сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости со ссылкой на источники в украинской военной разведке, что Буданов был ранен во время российского ракетного удара по штаб-квартире главного управления разведки минобороны Украины в Киеве, после чего его через Польшу спецбортом ВВС США вывезли в Германию и поместили в госпиталь бундесвера в Берлине.
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Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие
11 августа, 21:25
 
УкраинаВ миреКирилл БудановВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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